С Новым курсом или чего ждать от валютного рынка в 2025 году

Если говорить о долгосрочном периоде, то, по информации министерства экономического развития, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит — 96,5 рубля, в 2026 году — 100,0 рублей, в 2027 году — 103,2 рубля. Среднегодовой курс евро по подсчетам ведомства, будет на уровне — 106,4 рубля в 2025 году, в 2026 году — 111,1 рубля, в 2027 году — 114,9 рубля.