С Новым курсом или чего ждать от валютного рынка в 2025 году

Posted 6 января, 12:12
Published 6 января, 12:12
Modified 6 января, 12:19
Updated 6 января, 12:19
Центробанк установил официальные курсы валют 29 декабря, и до 9 января они будут сохраняться. По решению регулятора, стоимость доллара составляет 101,68 рубля, евро — 106,1 рубля, а китайского юаня — 13,43 рубля.
В конце сентября Минэкономразвития РФ дал свой прогноз на развитие ситуации на валютном рынке. Согласно данным, которые содержались в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025–2027 годы, на конец декабря курс доллара ожидался на уровне 93,8 рубля, евро — 102,7 рубля, юаня — 12,6 рубля.
Но, очевидно, что этот прогноз оказался чересчур позитивным. К концу 2024 года рубль просел по отношению к американскому доллару больше чем на 10% и закрепился выше 100 рублей. При этом власти пошли на ослабление мер валютного контроля и снижение требований о репатриации выручки для экспортеров.
Если говорить о долгосрочном периоде, то, по информации министерства экономического развития, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит — 96,5 рубля, в 2026 году — 100,0 рублей, в 2027 году — 103,2 рубля. Среднегодовой курс евро по подсчетам ведомства, будет на уровне — 106,4 рубля в 2025 году, в 2026 году — 111,1 рубля, в 2027 году — 114,9 рубля.
Среднегодовой курс юаня министерством ожидается в 2025 году — 13,0 рубля, в 2026 году — 13,7 рубля, в 2027 году — 14,4 рубля.
При этом к концу 2025 года доллар будет стоить 98,7 рубля, евро -109,6 рубля.
В начале декабря в рамках Дня инвестора банка глава «Сбера» Герман Греф дал свой прогноз на курс валют. В отличие от Минэкономразвития, ожидания Грефа оказались менее оптимистичными, по его словам, к концу уже наступившего года курс рубля ослабеет, и стоимость доллара повысится до 112-115 рублей.
При этом глава «Сбера» добавил, что и значительных «сюрпризов» от рубля с курса рубля в ближайшее время ждать не стоит, а большого падения национальной валюты не будет.
«Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции, я раньше говорил, что он на уровне 90–95 [руб. за доллар], сегодня это примерно 100–105 ₽. Это тот коридор, который должен быть сегодня. На конец следующего года он будет в районе 112–115 [руб. за доллар]», — цитирует главу «Сбера» РБК.
Пожалуй, самые пессимистичные ожидания от 2025 года у президента инвестиционного холдинга «Финам» Владислава Кочеткова. В беседе с «Ъ» он заявил, что курс рубля в меньшей степени будет зависеть от рыночных факторов, а скорее от геополитических.
«Пока геополитика скорее повернулась лицом к России, но несильно, боком чуть-чуть, это лучше, чем спиной. В целом, скорее всего, рубль продолжит ослабление. У меня личные прогнозы достаточно пессимистичные, я ожидаю, что и на уровень 130 рублей за доллар в этом году мы вполне можем сходить. Хотя, скорее всего, средний курс будет в районе 115-118 рублей», — сообщил он.
Профессор кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктор экономических наук Юрий Туманян сообщил RostovGazeta, что ослабление национальной валюты скажется на уровне жизни ростовчан снизится.
По его словам, несмотря на расширение собственного производства в сельском хозяйстве и других отраслях отечественной экономики, некоторые виды товаров все еще сохраняют зависимость от импорта.
«Повышение курса доллара плюс инфляционные процессы будут приводить к росту цен и скажутся на некотором снижении уровня жизни ростовчан», — заключает эксперт.
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также предупреждал читателей RostovGazeta о росте цен, поскольку падение национальной валюты на 10% дает примерно 1% роста инфляции. Это сразу сказывается на стоимости импортных товаров.
«В определенной степени мы зависим от импорта. В корзине потребителя где-то 25% продовольственных товаров импортные», — уточняет экономист.
По словам собеседника, условно говоря, в Ростовской области подорожают бананы, ананасы, киви, которые не производятся в южном регионе. Повысятся в цене кофе и шоколадные конфеты, которые делают из импортных какао-бобов. А также 35-40% непродовольственных товаров. В их числе — утюги, холодильники, телевизоры.
Также подорожание затронет инвестиционные товары — импортное оборудование на промышленных предприятиях. А все это закладывается в окончательную цену, по которой и покупает товары гражданское общество.