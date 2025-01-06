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Posted 6 января, 06:55

Published 6 января, 06:55

Modified 6 января, 06:57

Updated 6 января, 06:57

Труп девушки нашли под окнами жилого комплекса в центре Ростова-на-Дону

Труп девушки нашли под окнами жилого комплекса в центре Ростова-на-Дону

6 января 2025, 06:55
Фото: 1MI. Труп девушки нашли под окнами жилого комплекса в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону прохожие обнаружили труп девушки, который лежал недалеко от жилого комплекса на Университетском, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Тело нашли ранним утром в понедельник, 6 января, на Университетском переулке в Ростове-на-Дону. Труп находился под окнами жилого комплекса. Как девушка упала и как долго пролежала на асфальте, неизвестно.

Ростовчане сожалеют о случившемся и надеются, что полиция выяснит все обстоятельства инцидента: «Молодая, а такое несчастье. Надеюсь, полиция выяснит в чем дело».

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Добавим, что официальной информации по этой ситуации от сотрудников правоохранительных органов не поступало.

До этого труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области. Подробнее о произошедшем в материале RostovGazeta.

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