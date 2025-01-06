Труп девушки нашли под окнами жилого комплекса в центре Ростова-на-Дону

Posted 6 января, 06:55
Published 6 января, 06:55
Modified 6 января, 06:57
Updated 6 января, 06:57
Тело нашли ранним утром в понедельник, 6 января, на Университетском переулке в Ростове-на-Дону. Труп находился под окнами жилого комплекса. Как девушка упала и как долго пролежала на асфальте, неизвестно.
Ростовчане сожалеют о случившемся и надеются, что полиция выяснит все обстоятельства инцидента: «Молодая, а такое несчастье. Надеюсь, полиция выяснит в чем дело».
Добавим, что официальной информации по этой ситуации от сотрудников правоохранительных органов не поступало.
До этого труп пожилого рыбака нашли у берегов реки в Ростовской области. Подробнее о произошедшем в материале RostovGazeta.