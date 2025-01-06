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Posted 6 января, 10:16

Published 6 января, 10:16

Modified 6 января, 10:18

Updated 6 января, 10:18

На Ростов-на-Дону обрушится 12-часовая магнитная буря

В Рождественскую ночь на Ростов-на-Дону обрушится 12-часовая магнитная буря

6 января 2025, 10:16
Фото: Изображение Midjourney. На Ростов-на-Дону обрушится 12-часовая магнитная буря
Из-за сильной солнечной активности в Ростове-на-Дону продолжится череда магнитных бурь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

После кратковременного затишья на Ростове-на-Дону вновь обрушится магнитная буря. Она начнется в понедельник, 6 января, около 18.00 мск и закончится только во вторник, 7 января, примерно в 06.00 мск. За этот промежуток времени возбуждение магнитосферы увеличится до пяти баллов и достигнет уровня G1.

Вечером 6 января может начаться геомагнитный шторм. Вероятность его возникновения составляет 20%.

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Добавим, что частое возникновение магнитных бурь может спровоцировать головную боль, апатию и усталость. Ростовчанам рекомендуется тщательнее следить за своим здоровьем.

Ранее RostovGazeta писала о том, что резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону.

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