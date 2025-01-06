В Рождественскую ночь на Ростов-на-Дону обрушится 12-часовая магнитная буря

Posted 6 января, 10:16
Published 6 января, 10:16
Modified 6 января, 10:18
Updated 6 января, 10:18
После кратковременного затишья на Ростове-на-Дону вновь обрушится магнитная буря. Она начнется в понедельник, 6 января, около 18.00 мск и закончится только во вторник, 7 января, примерно в 06.00 мск. За этот промежуток времени возбуждение магнитосферы увеличится до пяти баллов и достигнет уровня G1.
Вечером 6 января может начаться геомагнитный шторм. Вероятность его возникновения составляет 20%.
Добавим, что частое возникновение магнитных бурь может спровоцировать головную боль, апатию и усталость. Ростовчанам рекомендуется тщательнее следить за своим здоровьем.
Ранее RostovGazeta писала о том, что резкое потепление до +10 градусов ожидается в Ростове-на-Дону.