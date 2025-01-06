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Posted 6 января, 16:23

Published 6 января, 16:23

Modified 6 января, 16:25

Updated 6 января, 16:25

Власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке беспилотников

Власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке беспилотников

6 января 2025, 16:23
Фото: 1MI. Власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке беспилотников
В Таганроге начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Однако он распространяется только на жилые дома, которые пострадали при вражеской воздушной атаке. Сведения опубликованы на сайте администрации города.

В воскресенье, 5 января, глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС в отношении домов, пострадавших при налете беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла ночью 5 января.

Для обследования поврежденных зданий была создана специальная комиссия, которая лично посетит все заявленные адреса. На основании этого будет принято решение об оказании материальной помощи.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что при ночной атаке Ростовской области пострадал не только Таганрог. Всего противник запустил в сторону региона почти 40 беспилотников.

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