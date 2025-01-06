Власти Таганрога ввели режим ЧС для домов, пострадавших при атаке беспилотников

Posted 6 января, 16:23
Published 6 января, 16:23
Modified 6 января, 16:25
Updated 6 января, 16:25
В воскресенье, 5 января, глава Таганрога Светлана Камбулова подписала постановление о введении режима ЧС в отношении домов, пострадавших при налете беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла ночью 5 января.
Для обследования поврежденных зданий была создана специальная комиссия, которая лично посетит все заявленные адреса. На основании этого будет принято решение об оказании материальной помощи.
Ранее RostovGazeta рассказала, что при ночной атаке Ростовской области пострадал не только Таганрог. Всего противник запустил в сторону региона почти 40 беспилотников.