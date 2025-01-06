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Posted 6 января, 15:33

Published 6 января, 15:33

Modified 6 января, 15:35

Updated 6 января, 15:35

Восемь фонтанов отремонтировали в Ростове-на-Дону

Восемь фонтанов отремонтировали в Ростове-на-Дону

6 января 2025, 15:33
Фото: rostovgazeta.ru. Восемь фонтанов отремонтировали в Ростове-на-Дону
На территории Ростова-на-Дону завершилась реставрация восьми городских фонтанов, информирует глава горадминистрации Алексей Логвиненко в личном телеграм-канале.

В конце 2024 года в Ростове-на-Дону завершился капитальный ремонт восьми фонтанов: «Лиры» (Пушкинская), «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», а также «Витязь» (Буденновский), «Покровский» (в одноименном сквере), «Ротонда» (парк 1-го Мая), «Орфей» (Большая Садовая) и «Фантазия» (Рабочая площадь).

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У всех фонтанов заменили все необходимое оборудование: насосы, чаши, фильтры, трубопровод, облицовку и много другое.

Добавим, что на работу фонтанов можно будет посмотреть только 1 мая. В настоящий момент они законсервированы на зиму.

Ранее RostovGazeta поделилась кадрами фонтана «Лиры» в Ростове-на-Дону, который открыли после ремонта.

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