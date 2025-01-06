Восемь фонтанов отремонтировали в Ростове-на-Дону

Posted 6 января, 15:33
Published 6 января, 15:33
Modified 6 января, 15:35
Updated 6 января, 15:35
В конце 2024 года в Ростове-на-Дону завершился капитальный ремонт восьми фонтанов: «Лиры» (Пушкинская), «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», а также «Витязь» (Буденновский), «Покровский» (в одноименном сквере), «Ротонда» (парк 1-го Мая), «Орфей» (Большая Садовая) и «Фантазия» (Рабочая площадь).
У всех фонтанов заменили все необходимое оборудование: насосы, чаши, фильтры, трубопровод, облицовку и много другое.
Добавим, что на работу фонтанов можно будет посмотреть только 1 мая. В настоящий момент они законсервированы на зиму.
Ранее RostovGazeta поделилась кадрами фонтана «Лиры» в Ростове-на-Дону, который открыли после ремонта.