Врач рассказал, когда в Ростовской области может появиться опасный метапневмовирус

Posted 6 января, 11:05
Published 6 января, 11:05
Modified 6 января, 11:07
Updated 6 января, 11:07
Медики рассказывают, что метапневмовирус был выявлен порядка 20-и лет назад.
«Метапневмовирус относится к группе РНК-вирусов, которые вызывают и другие ужасные болезни. В их числе — корь, лихорадка Эбола и Западного Нила, COVID-19, грипп, гепатит С, полиомиелит. А также множество болезней, которыми болеют животные. Чума свиней и крупного рогатого скота, мелких жвачных животных, плотоядных, грипп обезьян — это все парамиксовирусы, к которым принадлежит и метапневмовирус. Эти вирусы схожи лишь тем, что одинаково устроены. Но все они разные», — объясняет врач терапевт ростовской поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя.
Эксперт добавляет, что симптомы метапневмовируса схожи с обычным ОРВИ. Болезнь начинается с обычных симптомов — насморка, боли в горле и повышении температуры.
Однако у взрослых людей от 14-и до 60-и лет болезнь протекает легко. Мало кто, заметив несильную головную боль и покашливание, отправиться в поликлинику выяснять, что за вирус к нему прицепился.
Но для детей младше пяти лет, для старшего поколения от 65 лет, для людей с хроническими заболеваниями и онкопациентов вирус может представлять опасность.
«Люди с ослабленным иммунитетом являются мишенью для этой болезни. У них метапневмовирус проявляется в полную силу. Болезнь может опуститься в легкие, вызвав вторичную вирусную пневмонию, как при гриппе и коронавирусе. Но это бывает редко. Тогда человека лечат в стационаре», — комментирует доктор.
Эксперт уточняет, что пока не слышал о том, чтобы в Ростовской области у кого-то диагностировали метапневмовирус.
Спикер подчеркивает, что метапневмовирус не относится к вирусам, способным вызвать эпидемию.
«Из общего числа всех вирусов, метапневмовирус занимает лишь 2-3%. Это слишком мало для эпидемии. К тому же, этот вирус не слишком заразный и не представляет угрозу для трудоспособных граждан», — объясняет врач.
Собеседник предполагает, что вспышка заболеваемости в Китае обусловлена большой скученностью населения и холодной погодой. Это привело к повышению числа заболевших обычными сезонными ОРВИ. Поэтому и метапневмовирус стали регистрировать чуть в больших количествах, чем обычно.
«Но, насколько мне известно, выявление метапневмовируса в Китае пока не достигло даже 10%», — уточняет доктор.
Подъем заболеваний ОРВИ в Ростовской области, в том числе и возможное появление метапневмовируса, врачи ожидают с наступлением длительных холодов, в конце января — начале февраля.
«Длинные новогодние праздники благоприятно сказываются на эпидемиологической обстановке. Мы редко ходим в торговые центры, в кинотеатры, редко пользуемся общественным транспортом. С основном, сидим дома и доедаем салаты. Поэтому вирусам негде циркулировать. С тех пор как появились длинные праздники в январе, новогодняя вспышка ОРВИ пропала. За организацию этих противоэпидемических зимних каникул нужно сказать огромное спасибо правительству. И сокращать эти праздничные дни нельзя», — констатирует врач.
Тем не менее спикер добавляет, что если на новогодних праздниках ростовчане планируют посещение мест с большим скоплением людей, лучше надевать маску.
«Это станет защитой. И не столько от метапневмовируса, сколько от других вирусов тоже», — уточняет доктор.
Собеседник напоминает, что по возвращению с улицы домой, нужно обязательно вымыть руки с мылом.
«А в идеале, нужно вообще отучить себя прикасаться к лицу руками до их мытья. Ведь вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове жил и умер основоположник вирусологии Дмитрий Ивановский.