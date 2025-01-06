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Posted 6 января, 13:22

Published 6 января, 13:22

Modified 6 января, 13:24

Updated 6 января, 13:24

Жители Ростовской области задыхаются из-за массового сжигания туш мертвых кур

Жители Ростовской области задыхаются из-за массового сжигания мертвых кур

6 января 2025, 13:22
Фото: 1MI. Жители Ростовской области задыхаются из-за массового сжигания туш мертвых кур
В Ростовской области предприятие избавляется от гниющих тел куриц, массово сжигая их. Местные жители жалуются на дым и ужасную вонь, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Блокнот Волгодонск».

На территории фермы «Алена» Дубравного поселка Цимлянского района сжигают туши птиц. На кадрах видно, что на предприятии валяются сотни мертвых и разлагающихся куриц. Работника даже приходится ходить по трупам, так как проход полностью завален ими.

По словам местных жителей, на предприятие сжигают больных птиц, чтобы избавится от них. Периодически с фермы доносятся отвратительная вонь, пепел и дым, которые не дают нормально дышать.

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Видео: 1MI. Жители Ростовской области задыхаются из-за массового сжигания туш мертвых кур

Добавим, что жители поселка пытались обращаться в органы, но проблему до сих пор не разрешили.

До этого жителей Ростовской области предупредили о том, что особо опасный птичий грипп может распространиться по региону.

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