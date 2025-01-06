Жители Ростовской области задыхаются из-за массового сжигания мертвых кур

Posted 6 января, 13:22
Published 6 января, 13:22
Modified 6 января, 13:24
Updated 6 января, 13:24
На территории фермы «Алена» Дубравного поселка Цимлянского района сжигают туши птиц. На кадрах видно, что на предприятии валяются сотни мертвых и разлагающихся куриц. Работника даже приходится ходить по трупам, так как проход полностью завален ими.
По словам местных жителей, на предприятие сжигают больных птиц, чтобы избавится от них. Периодически с фермы доносятся отвратительная вонь, пепел и дым, которые не дают нормально дышать.
Добавим, что жители поселка пытались обращаться в органы, но проблему до сих пор не разрешили.
До этого жителей Ростовской области предупредили о том, что особо опасный птичий грипп может распространиться по региону.