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Posted 7 января, 18:08

Published 7 января, 18:08

Modified 7 января, 18:08

Updated 7 января, 18:08

Беспилотник уничтожил автомобиль Деда Мороза из Ростова-на-Дону в Запорожье

Беспилотник уничтожил автомобиль Деда Мороза из Ростова-на-Дону в Запорожье

7 января 2025, 18:08
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотник уничтожил автомобиль Деда Мороза из Ростова-на-Дону в Запорожье
В Запорожской области беспилотник сбросил взрывное устройство на машину ростовского волонтера Юрия Мезинова, который приехал поздравить местных детей с Новым годом. Об этом рассказал «Блокнот Ростов» со ссылкой на соцсети волонтера.

Сообщается, что Мезинов приехал поздравить детей из Запорожской области с Новым годом и вручить им подарки. Однако в районе города Токмак на машину волонтера произошла атака беспилотника, который сбросил взрывчатку на транспортное средство.

Уточняется, что автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Волонтер прокомментировал потерю автомобиля, который не подлежит теперь восстановлению:

«Олень, когда-то переживший подрыв под Очеретино и оживленный нежными руками одного дружественного рембата, погиб», — цитирует «Блокнот» Мезинова.

Также уточняется, что внедорожник неоднократно перевозил гуманитарные грузы и в начале 2025 года уже развез подарки детям из трех сел в Запорожье.

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Ранее сообщалось, что в одном из приграничных районов Ростовской области обнаружили в кустах упавший беспилотник.

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