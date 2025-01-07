Беспилотник уничтожил автомобиль Деда Мороза из Ростова-на-Дону в Запорожье

Posted 7 января, 18:08
Published 7 января, 18:08
Modified 7 января, 18:08
Updated 7 января, 18:08
Сообщается, что Мезинов приехал поздравить детей из Запорожской области с Новым годом и вручить им подарки. Однако в районе города Токмак на машину волонтера произошла атака беспилотника, который сбросил взрывчатку на транспортное средство.
Уточняется, что автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Волонтер прокомментировал потерю автомобиля, который не подлежит теперь восстановлению:
«Олень, когда-то переживший подрыв под Очеретино и оживленный нежными руками одного дружественного рембата, погиб», — цитирует «Блокнот» Мезинова.
Также уточняется, что внедорожник неоднократно перевозил гуманитарные грузы и в начале 2025 года уже развез подарки детям из трех сел в Запорожье.
Ранее сообщалось, что в одном из приграничных районов Ростовской области обнаружили в кустах упавший беспилотник.