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Posted 7 января, 06:16

Published 7 января, 06:16

Modified 7 января, 06:16

Updated 7 января, 06:16

Более двух млрд рублей уйдет на расселение 714 донских семей из аварийных домов

Более двух млрд рублей уйдет на расселение 714 донских семей из аварийных домов

7 января 2025, 06:16
Фото: 1MI. Более двух млрд рублей уйдет на расселение 714 донских семей из аварийных домов
В наступившем 2025 году из аварийного жилья переселят только 714 семей Ростовской области, сообщает региональное министерство строительства в социальных сетях.

В 2025 году расселению подлежит аварийный фонд 16 населенных пунктов Ростовской области. Всего планируется освободить 32,7 тысячи квадратных метров жилья, в которых живут 714 семей или 1,4 тысячи человек. Чтобы реализовать задуманное, из регионального бюджета было выделено 2,3 миллиарда рублей.

В Ростове-на-Дону планируют снести 107-летнее здание
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Добавим, что 107 семей живут в домах, которые пострадали от горных работ. Они также входят в число семей на расселение. Кроме того, в 2025 году под снос пойдут 27 зданий, признанных аварийными.

Ранее стало известно, что из заброшенного общежития в Новочеркасске хотят сделать главный отель города.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Аварийный дом#Семья#Расселение аварийных домов в Ростовской области#Снос здания#Расселение#Аварийный жилищный фонд
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