Более двух млрд рублей уйдет на расселение 714 донских семей из аварийных домов

Posted 7 января, 06:16
Published 7 января, 06:16
Modified 7 января, 06:16
Updated 7 января, 06:16
В 2025 году расселению подлежит аварийный фонд 16 населенных пунктов Ростовской области. Всего планируется освободить 32,7 тысячи квадратных метров жилья, в которых живут 714 семей или 1,4 тысячи человек. Чтобы реализовать задуманное, из регионального бюджета было выделено 2,3 миллиарда рублей.
Добавим, что 107 семей живут в домах, которые пострадали от горных работ. Они также входят в число семей на расселение. Кроме того, в 2025 году под снос пойдут 27 зданий, признанных аварийными.
Ранее стало известно, что из заброшенного общежития в Новочеркасске хотят сделать главный отель города.