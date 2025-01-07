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Posted 7 января, 05:13

Published 7 января, 05:13

Modified 7 января, 05:13

Updated 7 января, 05:13

Две улицы перекроют до конца февраля в центре Ростова-на-Дону

Две улицы перекроют до конца февраля в центре Ростова-на-Дону

7 января 2025, 05:13
Фото: 1MI. Две улицы перекроют до конца февраля в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону ограничат движение автомобилей и пешеходов по двум улицам из-за работ на подземных коммуникациях. Данные опубликованы на сайте горадминистрации.

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о том, что в связи с проведением работ на подземных коммуникациях в городе временно будут действовать ограничения движения для транспортных средств и пешеходов.

Так, с 9 января водители не смогут двигаться по площади Химиков, расположенной на пересечении проспекта Театрального и улицы Текучева. В свою очередь пешеходам придется обходить южную сторону здания №204 по улице Максима Горького.

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Добавим, что ограничения будут действовать до 28 февраля 2025 года.

До этого RostovGazeta писала о том, что водителей донской столицы ждут массовые ограничения движения, которые вступят в силу с середины января.

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