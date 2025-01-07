Две улицы перекроют до конца февраля в центре Ростова-на-Дону

Posted 7 января, 05:13
Published 7 января, 05:13
Modified 7 января, 05:13
Updated 7 января, 05:13
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о том, что в связи с проведением работ на подземных коммуникациях в городе временно будут действовать ограничения движения для транспортных средств и пешеходов.
Так, с 9 января водители не смогут двигаться по площади Химиков, расположенной на пересечении проспекта Театрального и улицы Текучева. В свою очередь пешеходам придется обходить южную сторону здания №204 по улице Максима Горького.
Добавим, что ограничения будут действовать до 28 февраля 2025 года.
До этого RostovGazeta писала о том, что водителей донской столицы ждут массовые ограничения движения, которые вступят в силу с середины января.