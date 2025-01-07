На новогодних каникулах в Ростове резко вырос спрос на покупку квартир

Posted 7 января, 06:45
Published 7 января, 06:45
Modified 7 января, 06:47
Updated 7 января, 06:47
Собеседница уверена, что цены на квартиры в Ростове продолжат расти в 2025 году. Поэтому тем, кто собирается в новом году приобрести собственное жилье, делать это лучше в январе.
«Курс доллара вырос. Стоимость стройматериалов поднялись. Соответственно, инвесторам, которые делают ремонты в квартирах для перепродажи, предстоит тратить больше денег. А продавать себе в ущерб они не будут. Поэтому цены на квартиры вырастут — это неизбежно», — отмечает Елена Загоренко.
Эксперт уточняет, что в январе стоимость жилья остается на прежнем уровне. Поэтому сейчас, по словам риелтора, замечательное время для приобретения квартиры.
«Мы понимаем, что рано или поздно, оставшееся на рынке жилье разберут. А то, что пойдет следующей партией, в любом случае будет дороже. Цены на квартиры продолжат расти в 2025 году», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, в каком районе Ростова самые низкие цены на квартиры.