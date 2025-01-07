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Posted 7 января, 06:45

Published 7 января, 06:45

Modified 7 января, 06:47

Updated 7 января, 06:47

Почему в январе вырос спрос на покупку жилья в Ростове

На новогодних каникулах в Ростове резко вырос спрос на покупку квартир

7 января 2025, 06:45
Фото: 1MI. Почему в январе вырос спрос на покупку жилья в Ростове
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Эксклюзив
Ростовчане в январе 2025 года активно приобретают квартиры. Новогодние выходные дни позволяют людям не торопясь выбрать то, что им нужно и совершить покупку. Об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала риелтор Елена Загоренко.

Собеседница уверена, что цены на квартиры в Ростове продолжат расти в 2025 году. Поэтому тем, кто собирается в новом году приобрести собственное жилье, делать это лучше в январе.

«Курс доллара вырос. Стоимость стройматериалов поднялись. Соответственно, инвесторам, которые делают ремонты в квартирах для перепродажи, предстоит тратить больше денег. А продавать себе в ущерб они не будут. Поэтому цены на квартиры вырастут — это неизбежно», — отмечает Елена Загоренко.
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Эксперт уточняет, что в январе стоимость жилья остается на прежнем уровне. Поэтому сейчас, по словам риелтора, замечательное время для приобретения квартиры.

«Мы понимаем, что рано или поздно, оставшееся на рынке жилье разберут. А то, что пойдет следующей партией, в любом случае будет дороже. Цены на квартиры продолжат расти в 2025 году», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, в каком районе Ростова самые низкие цены на квартиры.

Названы районы Ростова с самыми низкими ценами на жилье
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