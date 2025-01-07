На Рождество в Ростовской области накрыли банду эвакуаторщиков, а в кустах нашли дрон

Под Ростовом машина мужчины сломалась, и он вызвал эвакуатор. Авто должны были доставить на СТО для ремонта. В итоге транспортное средство отвезли на стоянку на левом берегу Дона и потребовали от Лямцева на 61 тысячу рублей больше, чем планировалось изначально. Чтобы волонтер не забрал машину, проезд заблокировали.