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Posted 7 января, 15:06

Published 7 января, 15:06

Modified 7 января, 15:08

Updated 7 января, 15:08

На Рождество в Ростовской области накрыли банду эвакуаторщиков, а в кустах нашли дрон

На Рождество в Ростовской области накрыли банду эвакуаторщиков, а в кустах нашли дрон

7 января 2025, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru. На Рождество в Ростовской области накрыли банду эвакуаторщиков, а в кустах нашли дрон
В Ростове полицейские выявили не менее трех десятков преступлений эвакуаторщиков, обманувших курского волонтера, в главном храме провели богослужение в честь Рождества, а жители региона нашли в кустах упавший беспилотник.

Три десятка пострадавших

В начале января стало известно, что в Ростове эвакуаторщики забрали и незаконно удерживали автомобиль курского волонтера Андрея Лямцева, который отвозил в зону СВО новогодние подарки и гумпомощь.

Под Ростовом машина мужчины сломалась, и он вызвал эвакуатор. Авто должны были доставить на СТО для ремонта. В итоге транспортное средство отвезли на стоянку на левом берегу Дона и потребовали от Лямцева на 61 тысячу рублей больше, чем планировалось изначально. Чтобы волонтер не забрал машину, проезд заблокировали.

В итоге оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали более десяти членов группы мошенников. Было выявлено около трех десятков преступлений, связанных с эвакуацией автомобилей.

Установлено, что фигуранты под предлогом оказания услуг по эвакуации вводили в заблуждение клиентов. После буксировки авто на стоянку заказчикам озвучивали сумму за услугу, во много раз превышающую ту, что была указана в прейскуранте.

Если автовладельцы отказывались выплачивать ее, транспортные средства незаконно удерживались на стоянке.

В ходе обысков силовики нашли электронные и бумажные носители информации, печати, телефоны и иные предметы и документы. На фигурантов возбудили дело по признакам мошенничества.

Сообщается, что сейчас члены преступной группы активно сотрудничают со следствием. Они находятся в изоляторе временного содержания.

В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было
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Великий праздник

В ночь с 6 на 7 января 2025 года в храмах Ростова прошли богослужения в честь Рождества Христова. Одним из них стал Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

В этом году в храме служба проходила при усиленных мерах безопасности. Был заблокирован проезд авто на участках некоторых центральных улиц, а в собор верующих пропускали только через рамки металлоискателей.

С Рождеством жителей донского региона поздравил митрополит Меркурий. В первых рядах среди прихожан был замечен врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

Кадры с места событий опубликовала RostovGazeta.

Жители Ростовской области нашли в кустах упавший беспилотник
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Сюрприз в кустах

В СМИ появилась информация о беспилотнике, который был обнаружен в одном из приграничных районов донского региона. Объект нашли местные жители в кустах.

При этом не было слышно звуков работы ПВО или удара беспилотника о землю. Кроме того, у БПЛА не было внешних повреждений. Источник пишет, что объект не был похож на привычные беспилотники.

К месту обнаружения вызвали сапёров, которые изъяли объект. Официальных данных об инциденте пока не сообщалось.

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