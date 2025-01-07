На Рождество в Ростовской области накрыли банду эвакуаторщиков, а в кустах нашли дрон

Posted 7 января, 15:06
Published 7 января, 15:06
Modified 7 января, 15:08
Updated 7 января, 15:08
В начале января стало известно, что в Ростове эвакуаторщики забрали и незаконно удерживали автомобиль курского волонтера Андрея Лямцева, который отвозил в зону СВО новогодние подарки и гумпомощь.
Под Ростовом машина мужчины сломалась, и он вызвал эвакуатор. Авто должны были доставить на СТО для ремонта. В итоге транспортное средство отвезли на стоянку на левом берегу Дона и потребовали от Лямцева на 61 тысячу рублей больше, чем планировалось изначально. Чтобы волонтер не забрал машину, проезд заблокировали.
В итоге оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали более десяти членов группы мошенников. Было выявлено около трех десятков преступлений, связанных с эвакуацией автомобилей.
Установлено, что фигуранты под предлогом оказания услуг по эвакуации вводили в заблуждение клиентов. После буксировки авто на стоянку заказчикам озвучивали сумму за услугу, во много раз превышающую ту, что была указана в прейскуранте.
Если автовладельцы отказывались выплачивать ее, транспортные средства незаконно удерживались на стоянке.
В ходе обысков силовики нашли электронные и бумажные носители информации, печати, телефоны и иные предметы и документы. На фигурантов возбудили дело по признакам мошенничества.
Сообщается, что сейчас члены преступной группы активно сотрудничают со следствием. Они находятся в изоляторе временного содержания.
В ночь с 6 на 7 января 2025 года в храмах Ростова прошли богослужения в честь Рождества Христова. Одним из них стал Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.
В этом году в храме служба проходила при усиленных мерах безопасности. Был заблокирован проезд авто на участках некоторых центральных улиц, а в собор верующих пропускали только через рамки металлоискателей.
С Рождеством жителей донского региона поздравил митрополит Меркурий. В первых рядах среди прихожан был замечен врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.
Кадры с места событий опубликовала RostovGazeta.
В СМИ появилась информация о беспилотнике, который был обнаружен в одном из приграничных районов донского региона. Объект нашли местные жители в кустах.
При этом не было слышно звуков работы ПВО или удара беспилотника о землю. Кроме того, у БПЛА не было внешних повреждений. Источник пишет, что объект не был похож на привычные беспилотники.
К месту обнаружения вызвали сапёров, которые изъяли объект. Официальных данных об инциденте пока не сообщалось.