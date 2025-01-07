После Рождества в Ростовской области резко потеплеет до +13 градусов

В Ростове 8 января осадков не ожидается. В начале суток дороги покроет гололедица. Ветер изменит направление в сторону юга и будет дуть с максимальной скоростью до 11 метров в секунду. Воздух в этот день в ночные часы охладится до -1, а днем — прогреется до +7.