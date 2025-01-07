После Рождества в Ростовской области резко потеплеет до +13 градусов

Posted 7 января, 10:12
Published 7 января, 10:12
Modified 7 января, 10:12
Updated 7 января, 10:12
В Ростове 8 января осадков не ожидается. В начале суток дороги покроет гололедица. Ветер изменит направление в сторону юга и будет дуть с максимальной скоростью до 11 метров в секунду. Воздух в этот день в ночные часы охладится до -1, а днем — прогреется до +7.
9 января температура днем поднимется до +10, а ночью не опустится ниже +3 градусов.
8 января небо донского региона покроют облака. В первой половине суток ожидается туман и гололед. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура будет колебаться от -5 до +5 градусов, а на юге — поднимется до +9.
На следующий день, 9 января, в Ростовской области ожидаются дожди, а воздух прогреется до +13. Ветер в эти сутки изменит направление на юго-западной и южное.