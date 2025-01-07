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Posted 7 января, 15:35

Published 7 января, 15:35

Modified 7 января, 15:37

Updated 7 января, 15:37

Пожар произошел в знаменитом парке птиц в Ростовской области

Пожар произошел в знаменитом парке птиц в Ростовской области

7 января 2025, 15:35
Фото: Телеграмм-канал «Красный Сулин — Ростовская область». Пожар произошел в знаменитом парке птиц в Ростовской области
Днем 7 января в парке птиц «Малинки» в Красносулинском районе загорелся микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы в 14.07 мск. Оказалось, что на территории парка вспыхнул автомобиль марки Volkswagen Transporter.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь успел распространиться на четырех квадратных метрах. В 14.20 мск пожар удалось локализовать, а в 14.22 он был ликвидирован.

К счастью, обошлось без пострадавших. Для тушения использовались одна автоцистерна и четыре единицы спецтехники.

В данный момент причина возгорания не известна. Подробности инцидента уточняются.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Огонь#Красносулинский район#Инцидент#Возгорание
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