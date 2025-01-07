Пожар произошел в знаменитом парке птиц в Ростовской области

Posted 7 января, 15:35
Published 7 января, 15:35
Modified 7 января, 15:37
Updated 7 января, 15:37
Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы в 14.07 мск. Оказалось, что на территории парка вспыхнул автомобиль марки Volkswagen Transporter.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь успел распространиться на четырех квадратных метрах. В 14.20 мск пожар удалось локализовать, а в 14.22 он был ликвидирован.
К счастью, обошлось без пострадавших. Для тушения использовались одна автоцистерна и четыре единицы спецтехники.
В данный момент причина возгорания не известна. Подробности инцидента уточняются.
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