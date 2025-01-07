Прокуратура проверит законность отключения тепла и электричества в Ростове

Posted 7 января, 13:24
Published 7 января, 13:24
Modified 7 января, 13:26
Updated 7 января, 13:26
Напомним, что 7 января в Первомайском районе донской столицы отключили отопление у 25 многоэтажек. Произошло это после аварии на теплотрассе на улице Штахановского, 16.
Кроме того, отключили электричество у некоторых жителей Железнодорожного района. В связи с этим прокуратура организовала проверку соблюдения законов и прав граждан. Вопросы о сроках ремонтных работ и подаче ресурса находится на контроле ведомства.
Ранее прокуратура донского региона организовала проверку после страшного пожара в рождественскую ночь.