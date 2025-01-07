rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 13:24

Published 7 января, 13:24

Modified 7 января, 13:26

Updated 7 января, 13:26

Прокуратура проверит законность отключения тепла и электричества в Ростове

Прокуратура проверит законность отключения тепла и электричества в Ростове

7 января 2025, 13:24
Фото: 1MI. Прокуратура проверит законность отключения тепла и электричества в Ростове
В Ростове прокуратура взяла под контроль восстановление подачи тепла и электричества для горожан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что 7 января в Первомайском районе донской столицы отключили отопление у 25 многоэтажек. Произошло это после аварии на теплотрассе на улице Штахановского, 16.

Кроме того, отключили электричество у некоторых жителей Железнодорожного района. В связи с этим прокуратура организовала проверку соблюдения законов и прав граждан. Вопросы о сроках ремонтных работ и подаче ресурса находится на контроле ведомства.

В Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления. Что случилось?
Узнать подробнее

Ранее прокуратура донского региона организовала проверку после страшного пожара в рождественскую ночь.

Читайте также:
Подрядчика дисквалифицировали в Ростове за срыв капремонта в 17 домахВ Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления. Что случилось?В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Прокуратура#ЖКХ#Тепло#Электричество#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика