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Posted 7 января, 17:05

Published 7 января, 17:05

Modified 7 января, 17:07

Updated 7 января, 17:07

СКР выяснит причины пожара и гибели учителя и ее сына под Ростовом в Рождество

СКР выяснит причины пожара и гибели учителя и ее сына под Ростовом в Рождество

7 января 2025, 17:05
Фото: Ростовский Следком. https://t.me/SU_SKR161/2780
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В Аксайском районе следователи выясняют причины гибели двух человек при страшном пожаре в рождественскую ночь. Об этом сообщил региональный следком.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 7 января 2025 года в многоэтажке на Обсерваторной улице в Верхнетемерницком поселке. Из задымленного здания вынесли два тела без признаков жизни.

Сообщается, что погибшими оказались 64-летняя женщина и 22-летний мужчина. В связи с данным инцидентом следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления причин смерти жильцов многоэтажки.

Из сообщений в телеграм-каналах известно, что погибшая женщина была полностью парализована, ранее она работала учителем русского языка. 22-летний парень приходился ей сыном. Однако эта информация пока не подтверждена.

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Ранее стало известно, что дело взяла под контроль прокуратура донского региона.

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