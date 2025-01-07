СКР выяснит причины пожара и гибели учителя и ее сына под Ростовом в Рождество

Posted 7 января, 17:05
Published 7 января, 17:05
Modified 7 января, 17:07
Updated 7 января, 17:07
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 7 января 2025 года в многоэтажке на Обсерваторной улице в Верхнетемерницком поселке. Из задымленного здания вынесли два тела без признаков жизни.
Сообщается, что погибшими оказались 64-летняя женщина и 22-летний мужчина. В связи с данным инцидентом следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы для установления причин смерти жильцов многоэтажки.
Из сообщений в телеграм-каналах известно, что погибшая женщина была полностью парализована, ранее она работала учителем русского языка. 22-летний парень приходился ей сыном. Однако эта информация пока не подтверждена.