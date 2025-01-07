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Posted 7 января, 17:02

Published 7 января, 17:02

Modified 7 января, 17:02

Updated 7 января, 17:02

Экономист рассказал ростовчанам, что будет с курсом доллара в январе

«Спящий период»: экономист рассказал ростовчанам, что будет с курсом доллара в январе

7 января 2025, 17:02
Фото: Изображение Midjourney. Экономист рассказал ростовчанам, что будет с курсом доллара в январе

Экономист рассказал ростовчанам, что будет с курсом доллара в январе

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Эксклюзив
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил RostovGazeta, что никаких серьезных маневров в динамике курса доллара в январе не предвидится. Будет небольшое вялотекущее ослабление рубля, которое не страшно ни бюджету, ни ростовчанам, ни экономическим агентам.

Собеседник отмечает, что как показывает экономическая история, первый квартал, и, особенно первые месяцы года — не волатильны. Новогодние праздники закончатся, спрос упадет, и в этот период никто не будет покупать особенные товары. Поэтому никаких значительных колебаний валют в январе ждать не следует.

«Как правило, январь и февраль — это спящий период. Курс доллара в эти месяцы будет потихонечку прыгать туда-сюда. Может уйти на 103-104 рубля за доллар, потом вернуться к 100 рублям. То есть вялотекущая тенденция к ослаблению рубля возможна. Но в этом я не вижу ничего страшного», — подчеркивает Георгий Остапкович.

Собеседник объясняет, что для бюджета ослабление рубля принесет пользу благодаря увеличению экспортной рублевой выручки. Экономические агенты — предприятия, то же не почувствуют стресса. А простые ростовчане и вовсе не заметят происходящего.

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Однако, по словам эксперта, основные события могут произойти в марте 2025 года. Здесь нельзя исключать некоторые неожиданности, которые может принести инаугурация Дональда Трампа.

«Например, он провозглашает добывать больше нефти. Если нефть увеличится в предложении, то конечно же, рубль пойдет к падению, поскольку нефть у нас — один из основных экспортных товаров, — объясняет собеседник. — Плюс Трамп хочет наложить пошлины на китайские товары в Америку. Если это действительно произойдет, то китайцы тут же девальвируют юань. Девальвация юаня то же вызовет падение рубля. Но это пока из области фантастики. Поэтому давайте сперва дождемся инаугурации Трампа».

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