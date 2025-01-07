«Спящий период»: экономист рассказал ростовчанам, что будет с курсом доллара в январе

Posted 7 января, 17:02
Published 7 января, 17:02
Modified 7 января, 17:02
Updated 7 января, 17:02
Собеседник отмечает, что как показывает экономическая история, первый квартал, и, особенно первые месяцы года — не волатильны. Новогодние праздники закончатся, спрос упадет, и в этот период никто не будет покупать особенные товары. Поэтому никаких значительных колебаний валют в январе ждать не следует.
«Как правило, январь и февраль — это спящий период. Курс доллара в эти месяцы будет потихонечку прыгать туда-сюда. Может уйти на 103-104 рубля за доллар, потом вернуться к 100 рублям. То есть вялотекущая тенденция к ослаблению рубля возможна. Но в этом я не вижу ничего страшного», — подчеркивает Георгий Остапкович.
Собеседник объясняет, что для бюджета ослабление рубля принесет пользу благодаря увеличению экспортной рублевой выручки. Экономические агенты — предприятия, то же не почувствуют стресса. А простые ростовчане и вовсе не заметят происходящего.
Однако, по словам эксперта, основные события могут произойти в марте 2025 года. Здесь нельзя исключать некоторые неожиданности, которые может принести инаугурация Дональда Трампа.
«Например, он провозглашает добывать больше нефти. Если нефть увеличится в предложении, то конечно же, рубль пойдет к падению, поскольку нефть у нас — один из основных экспортных товаров, — объясняет собеседник. — Плюс Трамп хочет наложить пошлины на китайские товары в Америку. Если это действительно произойдет, то китайцы тут же девальвируют юань. Девальвация юаня то же вызовет падение рубля. Но это пока из области фантастики. Поэтому давайте сперва дождемся инаугурации Трампа».
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