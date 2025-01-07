«Спящий период»: экономист рассказал ростовчанам, что будет с курсом доллара в январе

Собеседник отмечает, что как показывает экономическая история, первый квартал, и, особенно первые месяцы года — не волатильны. Новогодние праздники закончатся, спрос упадет, и в этот период никто не будет покупать особенные товары. Поэтому никаких значительных колебаний валют в январе ждать не следует.