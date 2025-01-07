Столб черного дыма: появились кадры пожара в парке «Малинки» в Ростовской области

Posted 7 января, 15:45
Published 7 января, 15:45
Modified 7 января, 15:47
Updated 7 января, 15:47
Ранее в МЧС Ростовской области сообщили, что информация о возгорании поступила в 14.07 мск. Выяснилось, что в парке птиц «Малинки» вспыхнула машина Volkswagen Transporter.
Огонь распространился на четыре квадратных метра. Уже в 14.22 огнеборцы ликвидировали пожар.
К счастью, пострадавших не было. Причина возгорания пока не известна, подробности инцидента уточняются.
На кадрах, которые опубликовал источник, виден столб черного дыма, который исходит от полыхающей машины.
«Парковка, конечно, позорная там. Как и дорога туда», — прокомментировал происшествие один из подписчиков канала. Еще один добавил про несправедливую стоимость входа в парк.
Ранее два человека стали жертвами страшного пожара в многоэтажке в Ростовской области.