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Posted 7 января, 15:45

Published 7 января, 15:45

Modified 7 января, 15:47

Updated 7 января, 15:47

Появились кадры пожара в парке птиц «Малинки» в Ростовской области

Столб черного дыма: появились кадры пожара в парке «Малинки» в Ростовской области

7 января 2025, 15:45
Фото: Телеграмм-канал «Красный Сулин — Ростовская область». Появились кадры пожара в парке птиц «Малинки» в Ростовской области

Появились кадры полыхающего авто в парке птиц «Малинки» в Ростовской области

Днем 7 января в парке птиц «Малинки» в Красносулинском районе вспыхнул микроавтобус. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале «Красный Сулин — Ростовская область».

Ранее в МЧС Ростовской области сообщили, что информация о возгорании поступила в 14.07 мск. Выяснилось, что в парке птиц «Малинки» вспыхнула машина Volkswagen Transporter.

Огонь распространился на четыре квадратных метра. Уже в 14.22 огнеборцы ликвидировали пожар.

Пожар в парке птиц «Малинки» в Ростовской области
Пожар в парке птиц «Малинки» в Ростовской области. Фото: Телеграмм-канал «Красный Сулин — Ростовская область»

К счастью, пострадавших не было. Причина возгорания пока не известна, подробности инцидента уточняются.

На кадрах, которые опубликовал источник, виден столб черного дыма, который исходит от полыхающей машины.

Появились кадры пожара в парке птиц «Малинки» в Ростовской области
Появились кадры пожара в парке птиц «Малинки» в Ростовской области
Появились кадры пожара в парке птиц «Малинки» в Ростовской области.
Фото: Телеграмм-канал «Красный Сулин — Ростовская область». https://t.me/sulinnews/21847
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«Парковка, конечно, позорная там. Как и дорога туда», — прокомментировал происшествие один из подписчиков канала. Еще один добавил про несправедливую стоимость входа в парк.

Ранее два человека стали жертвами страшного пожара в многоэтажке в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Огонь#Красносулинский район#Инцидент#Происшествия
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