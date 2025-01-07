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Posted 7 января, 08:00

Published 7 января, 08:00

Modified 7 января, 08:03

Updated 7 января, 08:03

Два человека погибли сгоревшей квартире в Аксайском районе

Два человека погибли сгоревшей квартире под Ростовом-на-Дону в Рождество

7 января 2025, 08:00
Фото: МЧС Ростовской области. Два человека погибли сгоревшей квартире в Аксайском районе
В Аксайском районе Ростовской области вспыхнул пожар в многоэтажке, который унес жизни двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы в 02.50 мск. Загорелся третий этаж многоквартирного дома на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницкий. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые спасли от огня четверых человек. Семь десятков жителей эвакуировали из здания.

Пожар на 250 квадратах тушили 59 огнеборцев на 19 специальных машинах. Огонь удалось ликвидировать к 06.55 мск.

Видео: МЧС Ростовской области. Два человека погибли сгоревшей квартире в Аксайском районе

К сожалению, пожар унес жизни двух человек: из дымящегося здания вынесли тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины.

В данный момент все детали инцидента выясняются. Пока не известно, что стало причиной возгорания.

Фото: Пресс-служба МЧС Ростовской области.

Ранее пожар вспыхнул в многоэтажке в донской столице на Западном.

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