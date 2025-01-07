Два человека погибли сгоревшей квартире под Ростовом-на-Дону в Рождество

Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы в 02.50 мск. Загорелся третий этаж многоквартирного дома на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницкий. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые спасли от огня четверых человек. Семь десятков жителей эвакуировали из здания.