Два человека погибли сгоревшей квартире под Ростовом-на-Дону в Рождество

Posted 7 января, 08:00
Published 7 января, 08:00
Modified 7 января, 08:03
Updated 7 января, 08:03
Сообщение о возгорании поступило в пожарные службы в 02.50 мск. Загорелся третий этаж многоквартирного дома на улице Обсерваторной в поселке Верхнетемерницкий. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые спасли от огня четверых человек. Семь десятков жителей эвакуировали из здания.
Пожар на 250 квадратах тушили 59 огнеборцев на 19 специальных машинах. Огонь удалось ликвидировать к 06.55 мск.
К сожалению, пожар унес жизни двух человек: из дымящегося здания вынесли тела 22-летнего мужчины и 64-летней женщины.
В данный момент все детали инцидента выясняются. Пока не известно, что стало причиной возгорания.