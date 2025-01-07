rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 января, 12:15

Published 7 января, 12:15

Modified 7 января, 12:17

Updated 7 января, 12:17

Тела выносили в черных мешках: прокуратура проверит причины пожара под Ростовом

Тела выносили в черных мешках: прокуратура проверит причины пожара под Ростовом

7 января 2025, 12:15
Фото: для иллюстрации. 1MI. Тела выносили в черных мешках: прокуратура проверит причины пожара под Ростовом

Прокуратура проверит обстоятельства пожара с двумя погибшими под Ростовом

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после пожара в Аксайском районе в Рождество. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Напомним, что пожар вспыхнул в рождественскую ночь в многоэтажке в поселке Верхнетемерницкий. Спасли четыре человека, еще 70 эвакуировали. Огонь успел распространиться на 250 квадратов.

К сожалению, в пожаре погибли 22-летний парень и 64-летняя женщина. Кадры с места событий опубликовала RostovGazeta.

Установлено, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Прокуратура организовала проверку соблюдения законов и взяла дело под свой контроль.

Сильный пожар испортил праздничный прием гостей в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: Фото для иллюстрации. тг-канал «Это Ростов новости». Тела выносили в черных мешках: прокуратура проверит причины пожара под Ростовом

В Сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели момент, как из подъезда, в котором произошел пожар, выносят тела в черных мешках.

Ранее появились кадры пожара в многоэтажке в донской столице на Западном.

Читайте также:
Прокуратура и Следком выясняют, кто виноват в смерти детей в пожаре в СальскеДва человека погибли сгоревшей квартире под Ростовом-на-Дону в РождествоСильный пожар испортил праздничный прием гостей в Ростовской области
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Пожар#Огонь#Инцидент#Происшествия#Короткое замыкание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика