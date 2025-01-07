Тела выносили в черных мешках: прокуратура проверит причины пожара под Ростовом

Posted 7 января, 12:15
Published 7 января, 12:15
Modified 7 января, 12:17
Updated 7 января, 12:17
Напомним, что пожар вспыхнул в рождественскую ночь в многоэтажке в поселке Верхнетемерницкий. Спасли четыре человека, еще 70 эвакуировали. Огонь успел распространиться на 250 квадратов.
К сожалению, в пожаре погибли 22-летний парень и 64-летняя женщина. Кадры с места событий опубликовала RostovGazeta.
Установлено, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Прокуратура организовала проверку соблюдения законов и взяла дело под свой контроль.
В Сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели момент, как из подъезда, в котором произошел пожар, выносят тела в черных мешках.
Ранее появились кадры пожара в многоэтажке в донской столице на Западном.