Тренер ФК «Ростов» Кафанов пожаловался на крохотную пенсию. Сколько он получает?

Posted 7 января, 14:04
Published 7 января, 14:04
Modified 7 января, 14:04
Updated 7 января, 14:04
Сообщается, что сейчас тренеру 64 года, он работает в ФК «Ростов» уже около десяти лет с перерывами.
Кафанов также находится на пенсии, ему платят 28 тысяч рублей. Однако за время своей карьеры, как сообщает тренер, он отдавал «в разы больше».
«Пенсия могла быть тоже более достойной», — подчеркнул он.
Кроме того, тренер «Ростова» сообщил, что, пока у него есть работа, он будет трудиться столько, «насколько хватит сил».
Ранее стало известно, что власти донского региона решили отказаться от финансирования ФК «Ростов».
До этого на сайте Арбитражного суда Ростовской области появилась информация о том, что на ФК «Ростов» подали иск из-за миллионных долгов за аренду земли.