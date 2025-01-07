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Posted 7 января, 14:04

Published 7 января, 14:04

Modified 7 января, 14:04

Updated 7 января, 14:04

Тренер ФК «Ростов» Кафанов пожаловался на крохотную пенсию

Тренер ФК «Ростов» Кафанов пожаловался на крохотную пенсию. Сколько он получает?

7 января 2025, 14:04
Фото: Михаил Шапаев. Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз». Тренер ФК «Ростов» Кафанов пожаловался на крохотную пенсию

Тренер ФК «Ростов» Кафанов пожаловался на крохотную пенсию

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился размером своей пенсии. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

Сообщается, что сейчас тренеру 64 года, он работает в ФК «Ростов» уже около десяти лет с перерывами.

Кафанов также находится на пенсии, ему платят 28 тысяч рублей. Однако за время своей карьеры, как сообщает тренер, он отдавал «в разы больше».

«Пенсия могла быть тоже более достойной», — подчеркнул он.

Кроме того, тренер «Ростова» сообщил, что, пока у него есть работа, он будет трудиться столько, «насколько хватит сил».

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Ранее стало известно, что власти донского региона решили отказаться от финансирования ФК «Ростов».

До этого на сайте Арбитражного суда Ростовской области появилась информация о том, что на ФК «Ростов» подали иск из-за миллионных долгов за аренду земли.

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