У тренера ФК «Ростов» Виталия Кафанова оказалось три гражданства

Posted 7 января, 11:28
Published 7 января, 11:28
Modified 7 января, 11:28
Updated 7 января, 11:28
Кафанов сообщил, что в Казахстане ему предоставили гражданство после того, как он сыграл в сборной республики. Паспорт Туркменистана у него уже на тот момент был.
Кафанов получил его после того, как приехал в республику, чтобы построить карьеру тренера. Он подчеркнул, что все три паспорта у него законные.
«И все это благодаря футболу», — отмечает тренер.
Ранее выяснилось, что для перелета ФК «Ростов» в ОАЭ потребуется более десятка миллионов рублей.
До этого стало известно о миллионных долгах команды перед донской столицей за аренду земли.