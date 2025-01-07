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Posted 7 января, 11:28

Published 7 января, 11:28

Modified 7 января, 11:28

Updated 7 января, 11:28

У тренера ФК «Ростов» Виталия Кафанова оказалось три гражданства

У тренера ФК «Ростов» Виталия Кафанова оказалось три гражданства

7 января 2025, 11:28
Фото: wikimedia.org/wiki/Category: Vitaliy_Kafanov. У тренера ФК «Ростов» Виталия Кафанова оказалось три гражданства
Тренер вратарей ФК «Ростов» Виталий Кафанов рассказал о своем тройном гражданстве. Он имеет паспорта России, Казахстана и Туркменистана. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

Кафанов сообщил, что в Казахстане ему предоставили гражданство после того, как он сыграл в сборной республики. Паспорт Туркменистана у него уже на тот момент был.

Кафанов получил его после того, как приехал в республику, чтобы построить карьеру тренера. Он подчеркнул, что все три паспорта у него законные.

«И все это благодаря футболу», — отмечает тренер.
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Ранее выяснилось, что для перелета ФК «Ростов» в ОАЭ потребуется более десятка миллионов рублей.

До этого стало известно о миллионных долгах команды перед донской столицей за аренду земли.

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