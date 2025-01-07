В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было

Posted 7 января, 07:52
Published 7 января, 07:52
Modified 7 января, 07:54
Updated 7 января, 07:54
В этом году в Кафедральном соборе служба проходила при соблюдении мер безопасности. Так, возле храма усилили охрану, заблокировали проезд автомобилей на участках улиц Московской и Станиславского. В собор верующих пропускали только через рамки металлоискателей. Кроме того, в рождественскую ночь продлили работу автобусов до 03.00 мск.
В честь праздника храм украсили реконструкциями сцен пришествия в мир Христа, а хор собора исполнил песнопения богослужения. С Рождеством жителей Ростовской области поздравил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
«Пришествие в мир Христа, Боговоплощение, является первым и одним из важнейших чудес Христианства», — отметил он.
В первых рядах среди верующих был замечен врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.
В своем телеграмм-канале он поздравил дончан с праздником.
«Рождество — семейный праздник. Желаю вам провести его в теплом кругу родных и близких… В этот светлый праздник мы вместе молимся и за наших защитников, которые делают все для скорейшей победы», — написал глава региона.