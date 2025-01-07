В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было

В этом году в Кафедральном соборе служба проходила при соблюдении мер безопасности. Так, возле храма усилили охрану, заблокировали проезд автомобилей на участках улиц Московской и Станиславского. В собор верующих пропускали только через рамки металлоискателей. Кроме того, в рождественскую ночь продлили работу автобусов до 03.00 мск.