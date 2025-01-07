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Posted 7 января, 07:52

Published 7 января, 07:52

Modified 7 января, 07:54

Updated 7 января, 07:54

В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было

В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было

7 января 2025, 07:52
Фото: rostovgazeta.ru. В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было

В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества

Сюжет
Праздник
В ночь с 6 на 7 января 2025 года жители Ростовской области отправились в храмы, где прошли праздничные богослужения. Корреспонденты RostovGazeta побывали в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где праздничную литургию совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В этом году в Кафедральном соборе служба проходила при соблюдении мер безопасности. Так, возле храма усилили охрану, заблокировали проезд автомобилей на участках улиц Московской и Станиславского. В собор верующих пропускали только через рамки металлоискателей. Кроме того, в рождественскую ночь продлили работу автобусов до 03.00 мск.

Фото: rostovgazeta.ru

В честь праздника храм украсили реконструкциями сцен пришествия в мир Христа, а хор собора исполнил песнопения богослужения. С Рождеством жителей Ростовской области поздравил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

«Пришествие в мир Христа, Боговоплощение, является первым и одним из важнейших чудес Христианства», — отметил он.
Фото: rostovgazeta.ru

В первых рядах среди верующих был замечен врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

Фото: rostovgazeta.ru
Видео: rostovgazeta.ru.

В своем телеграмм-канале он поздравил дончан с праздником.

«Рождество — семейный праздник. Желаю вам провести его в теплом кругу родных и близких… В этот светлый праздник мы вместе молимся и за наших защитников, которые делают все для скорейшей победы», — написал глава региона.
Видео: rostovgazeta.ru. В Кафедральном соборе в Ростове прошло богослужение в честь Рождества: как это было
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