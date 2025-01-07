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Posted 7 января, 12:48

Published 7 января, 12:48

Modified 7 января, 12:50

Updated 7 января, 12:50

В Ростове-на-Дону задержали обманувших курского волонтера эвакуаторщиков

В Ростове-на-Дону задержали обманувших курского волонтера эвакуаторщиков

7 января 2025, 12:48
Фото: 1MI.
В Ростове задержали эвакуаторщиков, которые обманули волонтера из Курской области на 61 тысячу рублей, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что инцидент с эвакуаторщиками произошел в донской столице в начале января 2025 года. Тогда в соцмедиа появились сообщения о том, что курский волонтер Андрей Лямцев ехал отдыхать в Карачаево-Черкессию, когда под Ростовом его машина заглохла.

Эвакуаторщики сообщили мужчине по телефону, что авто транспортируют на ремонт. Однако в итоге микроавтобус оказался на стоянке на левом берегу Дона, а мужчине выставили счет на 84 тысячи рублей, а не на 23, как говорилось изначально. Волонтер отказался выплачивать сумму, из-за чего его авто заблокировали. После этого мужчина несколько дней жил на стоянке.

После того, как врио губернатора Курской области Александр Хинштейн придал огласку делу, скандалом заинтересовались прокуроры, а потом — полиция донской столицы.

Сообщается, что группа мошенников была замешана больше, чем в трех десятках подобных преступлений. Схема заключалась в том, что после транспортировки автомобилей на стоянку заказчикам называли сумму, гораздо больше той, что была в прейскуранте.

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В случае, если жертвы мошенников отказывались платить, их машины удерживали на стоянке. Выяснилось, что преступная группа состояла из руководства, нескольких диспетчеров, пяти бригадиров и бухгалтера. В ходе обысков полиция изъяла технику, печати, документы и больше десяти спецмашин.

Против фигурантов возбудили дело о мошенничестве. В данный момент участники преступной группировки активно дают показания. До избрания судом меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Уточняется, что проверки по данному делу продолжаются.

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