В Ростове-на-Дону задержали обманувших курского волонтера эвакуаторщиков

Эвакуаторщики сообщили мужчине по телефону, что авто транспортируют на ремонт. Однако в итоге микроавтобус оказался на стоянке на левом берегу Дона, а мужчине выставили счет на 84 тысячи рублей, а не на 23, как говорилось изначально. Волонтер отказался выплачивать сумму, из-за чего его авто заблокировали. После этого мужчина несколько дней жил на стоянке.