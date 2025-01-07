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Posted 7 января, 11:05

Published 7 января, 11:05

Modified 7 января, 11:05

Updated 7 января, 11:05

В Ростове прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера

В Ростове прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера

7 января 2025, 11:05
Фото: 1MI. В Ростове прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера
В Ростове правоохранительные органы провели два десятка обысков по делу об эвакуаторщиках, которые незаконно удерживали микроавтобус волонтера Андрея Лямцева и пытались его обмануть на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, что инцидент с кражей машины у курского волонтера произошел в начале января в донской столице. Андрей Лямцев, который занимался транспортировкой в зону СВО подарков и маскировочные сетей, поехал на отдых в Карачаево-Черкессию. Около Ростова его автомобиль заглох, и он вызвал эвакуатор.

Ему сказали, что за машину направят на стоянку для проведения ремонта. После этого оказалось, что микроавтобус отвезли на левый берег Дона, а от мужчины потребовали на 61 тысячу рублей больше, чем планировалось изначально. Когда волонтер отказался выплачивать сумму, выезд для его авто заблокировали, из-за чего ему пришлось несколько дней жить на стоянке.

После этого скандалом заинтересовались в прокуратуре, а затем — в полиции донской столицы.

Сообщается, в ходе 20 обысков на территории Ростовской области и других регионов правоохранители нашли технику мошенников, документы и десяток спецмашин. Всего полиция выявила более трех десятков идентичных преступлений.

Схема состояла в том, что после транспортировки автомобилей заказчикам называли сумму, которая значительно отличается от той, что была указана в прейскуранте. Когда владельцы машин отказывались платить, выезд для их авто блокировали. Участниками группировки были более десяти человек: руководство, диспетчеры, бригадиры и бухгалтер.

Против мошенников возбудили уголовное дело. Сейчас они активно дают показания и пребывают в изоляторе временного содержания. Отмечается, что проверки по этому делу продолжаются.

В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера
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До этого появилась информация, что донской Минтранс разработает закон об эвакуаторщиках после инцидента с курским волонтером.

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