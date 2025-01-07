В Ростове прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера

Ему сказали, что за машину направят на стоянку для проведения ремонта. После этого оказалось, что микроавтобус отвезли на левый берег Дона, а от мужчины потребовали на 61 тысячу рублей больше, чем планировалось изначально. Когда волонтер отказался выплачивать сумму, выезд для его авто заблокировали, из-за чего ему пришлось несколько дней жить на стоянке.