В Ростове прошли обыски по делу эвакуаторщиков, забравших микроавтобус волонтера

Posted 7 января, 11:05
Published 7 января, 11:05
Modified 7 января, 11:05
Updated 7 января, 11:05
Напомним, что инцидент с кражей машины у курского волонтера произошел в начале января в донской столице. Андрей Лямцев, который занимался транспортировкой в зону СВО подарков и маскировочные сетей, поехал на отдых в Карачаево-Черкессию. Около Ростова его автомобиль заглох, и он вызвал эвакуатор.
Ему сказали, что за машину направят на стоянку для проведения ремонта. После этого оказалось, что микроавтобус отвезли на левый берег Дона, а от мужчины потребовали на 61 тысячу рублей больше, чем планировалось изначально. Когда волонтер отказался выплачивать сумму, выезд для его авто заблокировали, из-за чего ему пришлось несколько дней жить на стоянке.
После этого скандалом заинтересовались в прокуратуре, а затем — в полиции донской столицы.
Сообщается, в ходе 20 обысков на территории Ростовской области и других регионов правоохранители нашли технику мошенников, документы и десяток спецмашин. Всего полиция выявила более трех десятков идентичных преступлений.
Схема состояла в том, что после транспортировки автомобилей заказчикам называли сумму, которая значительно отличается от той, что была указана в прейскуранте. Когда владельцы машин отказывались платить, выезд для их авто блокировали. Участниками группировки были более десяти человек: руководство, диспетчеры, бригадиры и бухгалтер.
Против мошенников возбудили уголовное дело. Сейчас они активно дают показания и пребывают в изоляторе временного содержания. Отмечается, что проверки по этому делу продолжаются.
До этого появилась информация, что донской Минтранс разработает закон об эвакуаторщиках после инцидента с курским волонтером.