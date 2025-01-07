В Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления. Что случилось?

Posted 7 января, 10:38
Published 7 января, 10:38
Modified 7 января, 10:40
Updated 7 января, 10:40
Сообщается, что отключение отопления связано с дефектом на теплотрассе, которая расположена по адресу Штахановского, 16. Сейчас там проводятся восстановительные работы.
В связи с этим без тепла будут временно останутся жители 25 многоквартирных домов. Отключение ресурса будет в границах улиц Штахановского и Вятская.
О том, когда тепло вернется в квартиры, не сообщается.
Ранее без отопления остались более семи десятков ростовских многоэтажек.
До этого в донской столице проспект Шолохова оказался в воде после коммунальной аварии.