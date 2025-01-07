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Posted 7 января, 10:38

Published 7 января, 10:38

Modified 7 января, 10:40

Updated 7 января, 10:40

В Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления на Рождество

В Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления. Что случилось?

7 января 2025, 10:38
Фото: 1MI.

В Ростове тысячи жителей многоэтажек на СЖМ остались без отопления на Рождество

В Ростове-на-Дону в Первомайском районе отключили отопление у двух десятков многоэтажек. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Сообщается, что отключение отопления связано с дефектом на теплотрассе, которая расположена по адресу Штахановского, 16. Сейчас там проводятся восстановительные работы.

В связи с этим без тепла будут временно останутся жители 25 многоквартирных домов. Отключение ресурса будет в границах улиц Штахановского и Вятская.

О том, когда тепло вернется в квартиры, не сообщается.

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Ранее без отопления остались более семи десятков ростовских многоэтажек.

До этого в донской столице проспект Шолохова оказался в воде после коммунальной аварии.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Отопление#ЖКХ#Тепло#Коммунальная авария#Теплотрасса
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