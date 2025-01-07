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Posted 7 января, 08:24

Published 7 января, 08:24

Modified 7 января, 09:27

Updated 7 января, 09:27

В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера

В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера

7 января 2025, 08:24
Фото: 1MI. В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера
В Ростове полиция пресекла деятельность мошенников, которые занимались эвакуацией автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий донская полиция задокументировала более трех десятков фактов совершенных преступлений, связанных с эвакуацией авто.

Так, еще летом 2024 года правоохранители заинтересовались организацией, которая расположена по адресу Особенная, 54. Выяснилось, что участники преступной группы вводили в заблуждение своих клиентов.

Так, после эвакуации автомобилей заказчикам озвучивали сумму, которая сильно отличается от той, что была указана в прейскуранте. Если же владельцы автомобилей отказывались выплачивать сумму, их машины незаконно удерживали на стоянке.

В преступной схеме были замешаны как минимум десять человек: из них — два руководителя, несколько диспетчеров, около пяти бригадиров и бухгалтер.

В ходе обысков полиция нашла электронные и бумажные носители информации, печати, телефоны, десяток спецмашин и иные предметы и техника, которые использовалась для незаконной деятельности.

В итоге против фигурантов возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Сообщается, что участники преступной группы сотрудничают со следствием и дают показания. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Уточняется, что правоохранители продолжают проверки.

Источник в ведомстве сообщил RostovGazeta, что это — та самая группа мошенников, которые ранее обманули волонтера из Курской области.

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Напомним, инцидент произошел накануне в Ростове. Волонтер из Курской области Андрей Лямцев, развозивший на СВО новогодние подарки и маскировочные сети, отправился на отдых в КЧР. На подъезде к донской столице его микроавтобус заглох, и он вызвал эвакуаторщиков.

Изначально предполагалось, что за 23 тысячи рублей его машину должны были отвезти на ремонт. Однако вместо этого авто оказалось на стоянке на левом берегу Дона, а мужчине выставили счет в 84 тысячи рублей. Волонтер отказался платить, после чего его машину заблокировали. Из-за инцидента мужчине пришлось жить на стоянке в течение нескольких дней.

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После того, как огласку делу придал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, скандалом заинтересовались в прокуратуре, а затем — в полиции донской столицы.

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