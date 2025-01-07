В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера

Изначально предполагалось, что за 23 тысячи рублей его машину должны были отвезти на ремонт. Однако вместо этого авто оказалось на стоянке на левом берегу Дона, а мужчине выставили счет в 84 тысячи рублей. Волонтер отказался платить, после чего его машину заблокировали. Из-за инцидента мужчине пришлось жить на стоянке в течение нескольких дней.