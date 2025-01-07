В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера

Posted 7 января, 08:24
Published 7 января, 08:24
Modified 7 января, 09:27
Updated 7 января, 09:27
В результате оперативно-розыскных мероприятий донская полиция задокументировала более трех десятков фактов совершенных преступлений, связанных с эвакуацией авто.
Так, еще летом 2024 года правоохранители заинтересовались организацией, которая расположена по адресу Особенная, 54. Выяснилось, что участники преступной группы вводили в заблуждение своих клиентов.
Так, после эвакуации автомобилей заказчикам озвучивали сумму, которая сильно отличается от той, что была указана в прейскуранте. Если же владельцы автомобилей отказывались выплачивать сумму, их машины незаконно удерживали на стоянке.
В преступной схеме были замешаны как минимум десять человек: из них — два руководителя, несколько диспетчеров, около пяти бригадиров и бухгалтер.
В ходе обысков полиция нашла электронные и бумажные носители информации, печати, телефоны, десяток спецмашин и иные предметы и техника, которые использовалась для незаконной деятельности.
В итоге против фигурантов возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Сообщается, что участники преступной группы сотрудничают со следствием и дают показания. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.
Уточняется, что правоохранители продолжают проверки.
Источник в ведомстве сообщил RostovGazeta, что это — та самая группа мошенников, которые ранее обманули волонтера из Курской области.
Напомним, инцидент произошел накануне в Ростове. Волонтер из Курской области Андрей Лямцев, развозивший на СВО новогодние подарки и маскировочные сети, отправился на отдых в КЧР. На подъезде к донской столице его микроавтобус заглох, и он вызвал эвакуаторщиков.
Изначально предполагалось, что за 23 тысячи рублей его машину должны были отвезти на ремонт. Однако вместо этого авто оказалось на стоянке на левом берегу Дона, а мужчине выставили счет в 84 тысячи рублей. Волонтер отказался платить, после чего его машину заблокировали. Из-за инцидента мужчине пришлось жить на стоянке в течение нескольких дней.
После того, как огласку делу придал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, скандалом заинтересовались в прокуратуре, а затем — в полиции донской столицы.