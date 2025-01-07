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Posted 7 января, 16:46

Published 7 января, 16:46

Modified 7 января, 16:48

Updated 7 января, 16:48

В центре Ростова с 11 января вводится круглосуточный запрет на парковку

В центре Ростова с 11 января вводится круглосуточный запрет на парковку

7 января 2025, 16:46
Фото: 1MI. В центре Ростова с 11 января вводится круглосуточный запрет на парковку
В центре Ростова с 11 января вступит в силу запрет на остановку и стоянку авто. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Сообщается, что запрет на парковку и остановку автомобилей будет действовать круглосуточно на Красноармейской улице от переулка Островского до южной части Будённовского проспекта.

Уточняется, что данные меры приняли для повышения пропускной способности на дорогах донской столицы и безопасности движения.

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Ранее выяснилось, что в Ростове поймали банду эвакуаторщиков-мошенников после скандала с незаконным удержанием авто курского волонтера.

До этого стало известно, что на еще одной улице в центре донской столицы запретят остановку и стоянку машин.

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