В центре Ростова с 11 января вводится круглосуточный запрет на парковку

Posted 7 января, 16:46
Published 7 января, 16:46
Modified 7 января, 16:48
Updated 7 января, 16:48
Сообщается, что запрет на парковку и остановку автомобилей будет действовать круглосуточно на Красноармейской улице от переулка Островского до южной части Будённовского проспекта.
Уточняется, что данные меры приняли для повышения пропускной способности на дорогах донской столицы и безопасности движения.
Ранее выяснилось, что в Ростове поймали банду эвакуаторщиков-мошенников после скандала с незаконным удержанием авто курского волонтера.
До этого стало известно, что на еще одной улице в центре донской столицы запретят остановку и стоянку машин.