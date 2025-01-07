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Posted 7 января, 09:20

Published 7 января, 09:20

Modified 7 января, 09:22

Updated 7 января, 09:22

Власти Ростова оправдались из-за массовой вырубки деревьев в парке Островского

Власти Ростова оправдались из-за массовой вырубки деревьев в парке Островского

7 января 2025, 09:20
Фото: 1MI. Власти Ростова оправдались из-за массовой вырубки деревьев в парке Островского
Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала сообщения от местных жителей о том, что в парке имени Островского ведется массовая вырубка деревьев. Власти отметили, что работы ведутся в соответствии с разрешениями.

Пресс-служба администрации донской столицы отметила, что на все работы по валке и обрезке деревьев были получены разрешения.

По сообщениям властей, в парк завезли дрова, которые в дальнейшем будут использоваться для теплиц. В них будут выращивать цветы для благоустройства территории объекта.

«В теплицах парка осуществляется выращивание цветочной рассады для цветочного оформления парков», — сообщает пресс-служба администрации донской столицы.
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Напомним, что это — не первый случай, когда ростовчане обеспокоились продажей земель и вырубкой деревьев на территории парка.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Парк#Вырубка деревьев#Ростов#Администрация#Парк имени Островского
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