Власти Ростова оправдались из-за массовой вырубки деревьев в парке Островского

Posted 7 января, 09:20
Published 7 января, 09:20
Modified 7 января, 09:22
Updated 7 января, 09:22
Пресс-служба администрации донской столицы отметила, что на все работы по валке и обрезке деревьев были получены разрешения.
По сообщениям властей, в парк завезли дрова, которые в дальнейшем будут использоваться для теплиц. В них будут выращивать цветы для благоустройства территории объекта.
«В теплицах парка осуществляется выращивание цветочной рассады для цветочного оформления парков», — сообщает пресс-служба администрации донской столицы.
Напомним, что это — не первый случай, когда ростовчане обеспокоились продажей земель и вырубкой деревьев на территории парка.