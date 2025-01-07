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Posted 6 января, 21:11

Published 6 января, 21:11

Modified 6 января, 21:13

Updated 6 января, 21:13

Вооруженные силовики перекрыли Московскую в Ростове-на-Дону в рождественскую ночь

Вооруженные силовики перекрыли центр в Ростове-на-Дону в рождественскую ночь

6 января 2025, 21:11
Фото: rostovgazeta.ru. Вооруженные силовики перекрыли Московскую в Ростове-на-Дону в рождественскую ночь

В центре в Ростове-на-Дону усилили меры безопасности в рождественскую ночь

В центре Ростова-на-Дону ввели усиление мер безопасности в ночь на 7 января, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Ранее городские власти сообщали о перекрытии центральных улиц Ростова-на-Дону перекроют в рождественскую ночь. По информации городского департамента автодорог, ограничения ввели с 18.00 мск 6 января и продлятся до 06.00 мск 7 января.

Сотрудники силовых ведомств перекрыли улицы Московскую и Станиславского на участках между Будённовским проспектом и переулком Семашко. В Рождество эти дороги сделали пешеходными.

Видео: rostovgazeta.ru. Вооруженные силовики перекрыли Московскую в Ростове-на-Дону в рождественскую ночь

При этом из-за усиления мер безопасности рядом с кафедральным собором на улицах выставили вооруженных сотрудников силовых ведомств. В собор верующих пропускают только через рамки металлоискателей.

Напомним, что в ночь на 7 января в Ростове-на-Дону работа автобусов будет продлена до 03.00 мск.

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