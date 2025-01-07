Вооруженные силовики перекрыли центр в Ростове-на-Дону в рождественскую ночь

Posted 6 января, 21:11
Published 6 января, 21:11
Modified 6 января, 21:13
Updated 6 января, 21:13
Ранее городские власти сообщали о перекрытии центральных улиц Ростова-на-Дону перекроют в рождественскую ночь. По информации городского департамента автодорог, ограничения ввели с 18.00 мск 6 января и продлятся до 06.00 мск 7 января.
Сотрудники силовых ведомств перекрыли улицы Московскую и Станиславского на участках между Будённовским проспектом и переулком Семашко. В Рождество эти дороги сделали пешеходными.
При этом из-за усиления мер безопасности рядом с кафедральным собором на улицах выставили вооруженных сотрудников силовых ведомств. В собор верующих пропускают только через рамки металлоискателей.
Напомним, что в ночь на 7 января в Ростове-на-Дону работа автобусов будет продлена до 03.00 мск.