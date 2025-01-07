Забравшие авто волонтера в Ростове эвакуаторщики обманули не меньше 30 водителей

Напомним, что скандал произошел после того, как эвакуаторщики забрали и незаконно удерживали автомобиль курского волонтера Андрея Лямцева. Микроавтобус сломался, когда мужчина направлялся из зоны СВО, куда отвозил подарки к Новому году и гумпомощь бойцам, на отдых в КЧР. Волонтер вызвал эвакуатор, чтобы отправит машину на СТО, но вместо этого транспортное средство отвезли на стоянку на левом берегу реки Дон. Там Лямцеву выставили счет в 84 тысячи рублей, а чтобы он не смог забрать машину, заблокировали ее другими авто.