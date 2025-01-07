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Posted 7 января, 09:40

Published 7 января, 09:40

Modified 7 января, 09:42

Updated 7 января, 09:42

Забравшие авто волонтера в Ростове эвакуаторщики обманули не меньше 30 водителей

Забравшие авто волонтера в Ростове эвакуаторщики обманули не меньше 30 водителей

7 января 2025, 09:40
Фото: 1MI. Забравшие авто волонтера в Ростове эвакуаторщики обманули не меньше 30 водителей
Не менее 30 фактов совершенных преступлений связанных с эвакуацией автомобилей выявили полицейские в Ростове после скандала с незаконным удержанием микроавтобуса волонтера из Курской области, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, которая занималась эвакуацией автомобилей. Всего в результате оперативно-розыскной деятельности полицейские установили не менее 30 фактов совершенных преступлений.

Напомним, что скандал произошел после того, как эвакуаторщики забрали и незаконно удерживали автомобиль курского волонтера Андрея Лямцева. Микроавтобус сломался, когда мужчина направлялся из зоны СВО, куда отвозил подарки к Новому году и гумпомощь бойцам, на отдых в КЧР. Волонтер вызвал эвакуатор, чтобы отправит машину на СТО, но вместо этого транспортное средство отвезли на стоянку на левом берегу реки Дон. Там Лямцеву выставили счет в 84 тысячи рублей, а чтобы он не смог забрать машину, заблокировали ее другими авто.

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Дело получило огласку после того, как о нем узнал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По информации донского главка, фирма эвакуаторщиков в поле зрения правоохранителей попала еще летом 2024 года.

«Предварительно установлено, что фигурант и его подчиненные под предлогом оказания услуг по эвакуации и сервисному ремонту транспортных средств вводили в заблуждение клиентов. Так, после буксировки автомобилей на стоянку организации заказчикам озвучивали сумму за услугу, во много раз превышающую ту, что была указана в прейскуранте цен. В случае если автовладельцы отказывались оплачивать завышенный счет, транспортные средства незаконно удерживались на территории объекта», — сообщили в полиции.

Силовики провели два десятка обысков на территории Ростовской области и других регионов, в ходе которых обнаружили записи, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, электронные носители информации, печати, телефоны и иные предметы и документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве. Фигуранты активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Организаторы преступной группы задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Волонтер#Мошенничество#Транспорт#Уголовное дело#Происшествия#Эвакуаторщики
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