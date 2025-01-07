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Posted 7 января, 13:18

Published 7 января, 13:18

Modified 7 января, 13:20

Updated 7 января, 13:20

Жители Ростовской области нашли в кустах упавший беспилотник

Жители Ростовской области нашли в кустах упавший беспилотник

7 января 2025, 13:18
Фото: Изображение Midjourney.
В одном из приграничных районов Ростовской области обнаружили упавший беспилотник. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на слова очевидцев.

Сообщается, что перед обнаружением жители донского региона не слышали звуков работы ПВО или падания беспилотника. Несмотря на это, утром БПЛА нашли в кустах при обходе территории. Очевидцы уточнили, что у беспилотника не было внешних механических повреждений.

«В целом — это довольно крупный агрегат, не похожий на привычные беспилотники», — пишет источник.

Сообщается, что к месту обнаружения находки вызвали сапёров, которые забрали объект. Официальных данных об инциденте пока не появилось. Информация будет уточняться.

Жители Ростовской области нашли в кустах упавший беспилотник
Жители Ростовской области нашли в кустах упавший беспилотник.
Фото: 1RND. https://1rnd.ru/news/obshchestvo/v-prigranichnom-gorode-rostovskoy-oblasti-nashli-upavshiy-bespilotnik/
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#БПЛА#Инцидент#Происшествия
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