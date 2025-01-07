Жители Ростовской области нашли в кустах упавший беспилотник.

Сообщается, что перед обнаружением жители донского региона не слышали звуков работы ПВО или падания беспилотника. Несмотря на это, утром БПЛА нашли в кустах при обходе территории. Очевидцы уточнили, что у беспилотника не было внешних механических повреждений.