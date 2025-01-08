Четыре беспилотника взорвались над Азовским морем в ночь на 8 января

Posted 8 января, 06:28
Published 8 января, 06:28
Modified 8 января, 06:30
Updated 8 января, 06:30
Помимо дронов над акваторией, силами ПВО перехватили еще пять БПЛА над Ростовской областью. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, военные уничтожили летательные аппараты в небе над Чертковским, Азовским и Миллеровским районами.
— Слышали как сбивали. Ночь была неспокойная, — рассказали в комментариях telegram-канала подписчики главы региона.
Как сообщала RostovGazeta, атака беспилотников обошлась без пострадавших. Всего за ночь в России сбили 32 дрона. Из них 11 разлетелись в небе над Саратовской областью, по четыре — над Курской, Ростовской областями и над Азовским морем. Еще по три штуки сбили над Белгородской и Брянской областями, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской.
Последний раз Ростовская область попадала под атаку БПЛА 5 января. В ту ночь сразу в нескольких муниципалитетах выли сирены, а ПВО уничтожала порядка четырех десятков дронов. В результате атаки были повреждены дома, а 7-летний мальчик с ранениями попал в больницу.