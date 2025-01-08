Четыре беспилотника взорвались над Азовским морем в ночь на 8 января

Как сообщала RostovGazeta, атака беспилотников обошлась без пострадавших. Всего за ночь в России сбили 32 дрона. Из них 11 разлетелись в небе над Саратовской областью, по четыре — над Курской, Ростовской областями и над Азовским морем. Еще по три штуки сбили над Белгородской и Брянской областями, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской.