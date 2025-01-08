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Posted 8 января, 13:56

Published 8 января, 13:56

Modified 8 января, 13:58

Updated 8 января, 13:58

Меньше трети квартир в новостройках удалось продать в Ростовской области

Две трети квартир в новостройках остаются нераспроданными в Ростовской области

8 января 2025, 13:56
Фото: 1MI. Меньше трети квартир в новостройках удалось продать в Ростовской области
В Ростовской области больше 70% квартир в новостройках остаются нераспроданными. Информация об этом опубликована на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

В Ростовской области к 2025 году построили больше 4 миллионов квадратных метров жилья. Однако продать его оказывается не так просто. Вероятно, сказывается инфляция и процентная ставка с повышенным первым взносом. Порядка 3 миллионов квадратных метров пока что пустуют (74%).

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Более того, на 1,1 миллиона квадратных метров даже не открыты продажи (28%). Покупатели нашлись только на 1 миллион квадратов, что составляет 26%. При этом средняя стоимость квадратного метра составляет больше 120 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала, как застройщики могут распродать полупустые новостройки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Квартиры#Инфляция#Новостройки#RostovGazeta#Процентная ставка
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