Две трети квартир в новостройках остаются нераспроданными в Ростовской области

В Ростовской области к 2025 году построили больше 4 миллионов квадратных метров жилья. Однако продать его оказывается не так просто. Вероятно, сказывается инфляция и процентная ставка с повышенным первым взносом. Порядка 3 миллионов квадратных метров пока что пустуют (74%).