Две трети квартир в новостройках остаются нераспроданными в Ростовской области

Posted 8 января, 13:56
Published 8 января, 13:56
Modified 8 января, 13:58
Updated 8 января, 13:58
В Ростовской области к 2025 году построили больше 4 миллионов квадратных метров жилья. Однако продать его оказывается не так просто. Вероятно, сказывается инфляция и процентная ставка с повышенным первым взносом. Порядка 3 миллионов квадратных метров пока что пустуют (74%).
Более того, на 1,1 миллиона квадратных метров даже не открыты продажи (28%). Покупатели нашлись только на 1 миллион квадратов, что составляет 26%. При этом средняя стоимость квадратного метра составляет больше 120 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала, как застройщики могут распродать полупустые новостройки.