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Posted 8 января, 19:08

Published 8 января, 19:08

Modified 8 января, 19:08

Updated 8 января, 19:08

Гололед и сильный ветер обещают в ближайшие дни в Ростовской области

Гололед и сильный ветер надвигаются на Ростовскую область

8 января 2025, 19:08
Фото: 1MI. Гололед и сильный ветер обещают в ближайшие дни в Ростовской области
В Ростовской области ожидается непогода в ближайшие дни. Актуальный прогноз на 9 и 10 января опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

В первый рабочий день короткой недели после праздников будет около +6…+11 градусов, на юге (Сальский, Егорлыкский районы) — до +13. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, при прояснениях — до -2. Ветер усилится до 14 метров в секунду (50 километров в час). Возможен небольшой дождь на севере области: в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском и других районах. В остальное время осадков не предвидится. Ночью и утром по югу, а также днем в Приазовье обещают туман.

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На следующий день пройдет моросящий дождь. В северной части из-за мороза появится гололед. Температура останется на уровне предыдущего дня. Оба дня будет пасмурная промозглая погода, поэтому по ощущениям может показаться, что на улице еще прохладнее.

Ранее RostovGazeta сообщала о резком потеплении в донской столице.

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