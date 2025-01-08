Гололед и сильный ветер надвигаются на Ростовскую область

В первый рабочий день короткой недели после праздников будет около +6…+11 градусов, на юге (Сальский, Егорлыкский районы) — до +13. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, при прояснениях — до -2. Ветер усилится до 14 метров в секунду (50 километров в час). Возможен небольшой дождь на севере области: в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском и других районах. В остальное время осадков не предвидится. Ночью и утром по югу, а также днем в Приазовье обещают туман.