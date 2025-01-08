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Posted 8 января, 18:21

Published 8 января, 18:21

Modified 8 января, 18:23

Updated 8 января, 18:23

Зайцев пускают на паштет, а новостройкам ищут хозяев в Ростовской области

Итоги дня в Ростовской области: зайцев пускают на паштет, а новостройкам ищут хозяев

8 января 2025, 18:21
Фото: шедеврум. Зайцев пускают на паштет, а новостройкам ищут хозяев в Ростовской области
В Ростовской области 8 января сбили беспилотники, поймали браконьеров, но не смогли распродать жилье в новостройках. Основные новости последнего праздничного выходного дня рассказывает RostovGazeta.

Ночной переполох

В ночь на 8 января над Ростовской областью раздались громкие звуки взрывов. Как стало известно утром, местных жителей разбудила работа ПВО. Военные сбили пять беспилотников в Миллеровском, Азовском и Чертковском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Чуть позже Минобороны опубликовало информацию, которая несколько отличается от данных главы региона. Ведомство насчитало четыре дрона, сбитых над регионом. Кроме того, еще четыре БПЛА засекли над акваторией Азовского моря. Там тоже удалось уничтожить все воздушные цели.

Военные сбили пять беспилотников в Ростовской области
Военные сбили пять беспилотников в Ростовской области. Фото: 1MI

Полный багажник зайцев

Пока ВС РФ отражали атаку беспилотников, местные браконьеры напали на зайцев. В багажнике у двух мужчин нашли 27 тушек, включая беременных самок. Нарушителей вычислили другие охотники, которые рассказали об этом председателю общества охотников в Сальске. По их словам, кто-то по ночам стреляет по зайцам из-под фар автомобиля в охотничьем хозяйстве «Кугультинское».

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Егерь вместе с общественниками выследили мужчин на авто и застали врасплох, обнаружив десятки зайцев. А вот оружия там не оказалось — его выбросили в лесу. Однако горе-охотники не стали отпираться и показали, где его спрятали.

На место прибыли и полицейские, которые собрали первичный материал и сняли все на камеру. По словам браконьеров, столько зайцев им понадобилось на паштет.

Более 70% нового жилья в Ростовской области остается нераспроданным
Более 70% нового жилья в Ростовской области остается нераспроданным. Фото: 1MI

Пустые квартиры

В Ростовской области больше 70% квартир в новостройках остаются нераспроданными. По данным на начало 2025 года, из 4 миллионов квадратных метров жилья около 3 миллионов не проданы. При этом 1,1 миллиона из них даже еще не выставлены на продажу.

Покупателей удалось найти только для 29% квартир. Вероятно, сказывается инфляция и процентная ставка с повышенным первым взносом. Порядка 3 миллионов квадратных метров пока что пустуют (74%).

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