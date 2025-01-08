Итоги дня в Ростовской области: зайцев пускают на паштет, а новостройкам ищут хозяев

В Ростовской области больше 70% квартир в новостройках остаются нераспроданными. По данным на начало 2025 года, из 4 миллионов квадратных метров жилья около 3 миллионов не проданы. При этом 1,1 миллиона из них даже еще не выставлены на продажу.