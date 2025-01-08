«Кошка подскочила»: жители Ростова и Таганрога сообщают об оглушительном грохоте

Posted 8 января, 16:23
Published 8 января, 16:23
Modified 8 января, 16:25
Updated 8 января, 16:25
Около 17.40 мск в чате жителей микрорайона Военвед появилось сообщение о звуке, похожем на взрыв.
— Что это было? — поинтересовались горожане. — Громко так, что с закрытыми окнами и орущим ТВ услышала.
— Аналогично, у меня кошка подскочила даже. Непонятно по звуку. Может, в частном секторе не так громко было слышно. Я подумала, подростки развлекаются снова, — подтвердила еще одна женщина.
Подобные обсуждения примерно в то же время начались и в чатах Таганрога. Официальной информации об услышанном пока не было.
Накануне ночью подобные взрывы слышали в Миллеровском, Азовском и Чертковском районах. Там силами ПВО уничтожили пять беспилотников.