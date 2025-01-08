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Posted 8 января, 16:23

Published 8 января, 16:23

Modified 8 января, 16:25

Updated 8 января, 16:25

Местные жители сообщают о жутком грохоте в Ростовской области

«Кошка подскочила»: жители Ростова и Таганрога сообщают об оглушительном грохоте

8 января 2025, 16:23
Фото: Изображение Midjourney. Местные жители сообщают о жутком грохоте в Ростовской области

Жители Ростова и Таганрога сообщают об оглушительном грохоте

В Ростовской области прогремел оглушительный грохот. О страшном звуке местные жители сообщили в соцсетях вечером 8 января.

Около 17.40 мск в чате жителей микрорайона Военвед появилось сообщение о звуке, похожем на взрыв.

— Что это было? — поинтересовались горожане. — Громко так, что с закрытыми окнами и орущим ТВ услышала.
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— Аналогично, у меня кошка подскочила даже. Непонятно по звуку. Может, в частном секторе не так громко было слышно. Я подумала, подростки развлекаются снова, — подтвердила еще одна женщина.

Подобные обсуждения примерно в то же время начались и в чатах Таганрога. Официальной информации об услышанном пока не было.

Накануне ночью подобные взрывы слышали в Миллеровском, Азовском и Чертковском районах. Там силами ПВО уничтожили пять беспилотников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Взрыв#Беспилотники#Социальные сети#Военвед#Происшествия
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