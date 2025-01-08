Квартиры, машины и техника: что стоит покупать в Ростове-на-Дону в январе

На стоимость бытовой техники в России влияет сразу несколько факторов — это и величина ключевой ставки, и ослабление рубля, и растущие затраты на логистику. В 2025 году, по словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, к изменению цен на ряд товаров могут привести изменения в требованиях Минприроды РФ к продукции с хладагентами. Речь идет в первую очередь о холодильниках, поскольку импортёрам будет труднее и дороже лицензировать продукцию для поставок в Россию.