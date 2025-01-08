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Posted 8 января, 15:30

Published 8 января, 15:30

Modified 8 января, 15:36

Updated 8 января, 15:36

Квартиры, машины и техника: что выгоднее покупать в январе в Ростове

Квартиры, машины и техника: что стоит покупать в Ростове-на-Дону в январе

8 января 2025, 15:30
Фото: rostovgazeta.ru. Квартиры, машины и техника: что выгоднее покупать в январе в Ростове
Стоит в начале года покупать квартиру, машину или другие дорогостоящие товары, если деньги есть уже сейчас, или лучше повременить? RostovGazeta выяснила у экспертов рынка, что именно может подорожать или, наоборот, подешеветь после Нового года.

Начало года часто описать одним словом — неопределенность. Это касается и недвижимости, и авторынка, и продажи крупной бытовой техники. Разбираемся, какие крупные покупки стоит планировать в ближайшее время, а какие лучше отложить до лучших времен.

Купить недвижимость в январе 2025 года

Несмотря на длинные выходные спрос на рынке недвижимости в Ростове остается довольно активным. По словам риелтора Елены Загоренко, именно благодаря каникулам у покупателей есть возможность без спешки ознакомиться со всеми предложениями и выбрать то, что им нужно.

Собеседница не сомневается, что начало года — подходящее время для покупки жилья, потому что цены на квартиры в Ростове продолжат расти в 2025 году.

В январе цены на недвижимость в Ростове меняться не будут
В январе цены на недвижимость в Ростове меняться не будут. Фото: 1MI
«Курс доллара вырос. Стоимость стройматериалов поднялись. Соответственно, инвесторам, которые делают ремонты в квартирах для перепродажи, предстоит тратить больше денег. А продавать себе в ущерб они не будут. Поэтому цены на квартиры вырастут — это неизбежно», — отмечает Елена Загоренко.

В январе же, по мнению спикера, стоимость квадратного метра будет сохраняться.

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«Мы понимаем, что рано или поздно, оставшееся на рынке жилье разберут. А то, что пойдет следующей партией, в любом случае будет дороже. Цены на квартиры продолжат расти в 2025 году», — резюмирует эксперт.

Между тем, по данным Единой информационной системы жилищного строительства на 8 января, в Ростовской области больше 70% квартир в новостройках остаются нераспроданными. Так, к 2025 году в регионе построили больше 4 миллионов квадратных метров жилья., но в настоящее время порядка 3 миллионов квадратных метров пока что пустуют (74%).

Купить машину в 2025 году

По информации агентства «Автостат» в первой половине 2024 года цена легковой машины в России составляла в среднем 3,1 миллиона рублей, что как минимум на 14% выше показателя начала 2023 года.

Однако к концу 2024 года аналитики Авто.ру и hh.ru фиксировали снижение стоимости самых популярных марок автомобилей в Ростовской области.

Так, в начале лета 2024 года приобрести Lada Vesta можно было более, чем за 20 медианных зарплат. К ноябрю индекс снизился на 14%. В конце осени для покупки этого автомобиля требовалось примерно 17 средних зарплат жителя региона. Осенью Lada Vesta можно было купить более, чем за 1,2 миллиона рублей. Это на 1,3% ниже, чем летом.

Эксперты фиксируют снижение стоимости популярных марок автомобилей в Ростовской области
Эксперты фиксируют снижение стоимости популярных марок автомобилей в Ростовской области

Что касается иномарок, то для Hyundai Solaris индекс снизился за шесть месяцев на 13%. Средняя цена машины составила более, чем 1,5 миллиона рублей. Это — немного ниже, чем в июне.

Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что январь, по крайней мере, до наступления третьей декады — отличное время для крупных покупок.

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«Из практики, в начале года практически не бывает роста цен, за редкими исключениями. Поэтому если ростовчане планируют совершить какую-то крупную покупку, то январь для этого самое удачное время. Человек ничего не потеряет, и, возможно, даже наоборот — удастся сэкономить», — поделился он своими наблюдениями.

Покупка крупной бытовой техники в 2025 году

На стоимость бытовой техники в России влияет сразу несколько факторов — это и величина ключевой ставки, и ослабление рубля, и растущие затраты на логистику. В 2025 году, по словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, к изменению цен на ряд товаров могут привести изменения в требованиях Минприроды РФ к продукции с хладагентами. Речь идет в первую очередь о холодильниках, поскольку импортёрам будет труднее и дороже лицензировать продукцию для поставок в Россию.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Ольгу Лебединскую, стоимость бытовой техники в России может вырасти в наступившем году в среднем на 10–20%. Некоторые компании уже анонсировали повышение цен.

Стоимость бытовой техники в России может вырасти в наступившем году в среднем на 10–20%
Стоимость бытовой техники в России может вырасти в наступившем году в среднем на 10–20%. Фото: rostovgazeta.ru

Но, по мнению общественника Владислава Махмудова, на товары, которые торговые сети приобретали по ценам конца 2024 года, роста стоимости не предвидится, пока не будет продана партия. «Однако на некоторые группы товаров, которые распродали в декабре 2024 года, и торговые сети уже закупили их по январской стоимости, цена может незначительно подрасти», — объясняет собеседник.

Что будет с рублем в 2025 году

На стоимость большинства товаров также влияет курс национальной валюты по отношению к американскому доллару и евро. Но, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, никаких серьезных маневров в динамике курса доллара в январе не предвидится, а значит, существенных скачков цен на квартиры, машины и крупную бытовую технику также, скорее всего, не будет.

Остапкович заверил, что экономическая история показывает, что первый квартал, и, особенно первые месяцы года — неволатильны. Новогодние праздники закончатся, спрос упадет, и в этот период никто не будет покупать особенные товары. Поэтому никаких значительных колебаний валют в январе ждать не следует.

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«Как правило, январь и февраль — это спящий период. Курс доллара в эти месяцы будет потихонечку прыгать туда-сюда. Может уйти на 103-104 рубля за доллар, потом вернуться к 100 рублям. То есть вялотекущая тенденция к ослаблению рубля возможна. Но в этом я не вижу ничего страшного», — подчеркивает Георгий Остапкович.

Собеседник объясняет, что для бюджета ослабление рубля принесет пользу благодаря увеличению экспортной рублевой выручки. Экономические агенты — предприятия, то же не почувствуют стресса. А простые ростовчане и вовсе не заметят происходящего.

Основные события могут произойти в марте 2025 года. Здесь нельзя исключать некоторые неожиданности, которые может принести инаугурация Дональда Трампа.

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