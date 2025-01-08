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Posted 8 января, 17:21

Published 8 января, 17:21

Modified 8 января, 17:23

Updated 8 января, 17:23

Мужчину с петардами задержали в банке Ростова-на-Дону

Мужчину с петардами задержали в банке Ростова-на-Дону

8 января 2025, 17:21
Фото: 1MI. Мужчину с петардами задержали в банке Ростова-на-Дону
В Ростове полиция задержала местного жителя с петардами, которые тот хотел взорвать в здании банка. Об инциденте сообщили в региональном ГУ МВД 8 января.

По информации telegram-канала «Че по Ростову», горожанин пришел в банк на улице Казахской. Сотрудникам учреждения мужчина с петардами возле банкоматов показался подозрительным. Они и вызвали полицию.

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Прибывшие правоохранители задержали 33-летнего ростовчанина и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Подробности пока неизвестны.

Ранее подобный инцидент произошел в торговом центре в Шахтах. Там житель соседнего города запустил фейерверки после звонка мошенников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Шахты#Мошенники#Банк#Фейерверки#Ростов#Петарды#Происшествия#Административное дело
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