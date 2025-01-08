Мужчину с петардами задержали в банке Ростова-на-Дону

Posted 8 января, 17:21
Published 8 января, 17:21
Modified 8 января, 17:23
Updated 8 января, 17:23
По информации telegram-канала «Че по Ростову», горожанин пришел в банк на улице Казахской. Сотрудникам учреждения мужчина с петардами возле банкоматов показался подозрительным. Они и вызвали полицию.
Прибывшие правоохранители задержали 33-летнего ростовчанина и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Подробности пока неизвестны.
Ранее подобный инцидент произошел в торговом центре в Шахтах. Там житель соседнего города запустил фейерверки после звонка мошенников.