Начальника ОМВД в Ростовской области отстранили от службы

Оперативники обнаружили, что в Тарасовском районе несколько лет назад делали капитальный ремонт административного здания МВД. Работы завершили к концу 2021 года. Заказчик подписал акт приемки, но не провел экспертизу, чтобы проверить здание. Ответственным за прием работы был начальник отдела МВД России по Тарасовскому району.