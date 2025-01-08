Начальника ОМВД в Ростовской области отстранили от службы

Posted 8 января, 09:07
Published 8 января, 09:07
Modified 8 января, 09:09
Updated 8 января, 09:09
Оперативники обнаружили, что в Тарасовском районе несколько лет назад делали капитальный ремонт административного здания МВД. Работы завершили к концу 2021 года. Заказчик подписал акт приемки, но не провел экспертизу, чтобы проверить здание. Ответственным за прием работы был начальник отдела МВД России по Тарасовскому району.
Как сообщили в донской полиции, сотрудника отстранили от выполнения должностных обязанностей. Не исключено, что в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела.
Ранее за принятие работ с нарушениями осудили экс-главу ЖКХ Пролетарского района Стеллу Руф. Экс-чиновнице назначили наказание в виде полутора лет в колонии-поселении. Сторона защиты смогла добиться отсрочки до 2030 года.