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Posted 8 января, 09:07

Published 8 января, 09:07

Modified 8 января, 09:09

Updated 8 января, 09:09

Начальника районного ОМВД в Ростовской области отстранили от службы

Начальника ОМВД в Ростовской области отстранили от службы

8 января 2025, 09:07
Фото: 1MI. Начальника районного ОМВД в Ростовской области отстранили от службы
В Ростовской области начальника районного отдела МВД заподозрили в противоправных действиях. Правоохранителя отстранили от службы на время проведения проверок и следственных действий.

Оперативники обнаружили, что в Тарасовском районе несколько лет назад делали капитальный ремонт административного здания МВД. Работы завершили к концу 2021 года. Заказчик подписал акт приемки, но не провел экспертизу, чтобы проверить здание. Ответственным за прием работы был начальник отдела МВД России по Тарасовскому району.

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Как сообщили в донской полиции, сотрудника отстранили от выполнения должностных обязанностей. Не исключено, что в ближайшее время он может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее за принятие работ с нарушениями осудили экс-главу ЖКХ Пролетарского района Стеллу Руф. Экс-чиновнице назначили наказание в виде полутора лет в колонии-поселении. Сторона защиты смогла добиться отсрочки до 2030 года.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тарасовский район#Уголовное дело#Проверка#ОМВД
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