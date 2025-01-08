«Не мы одни такие чокнутые»: рыбаки показали, что можно поймать на набережной Ростова

Posted 8 января, 05:12
Published 8 января, 05:12
Modified 8 января, 05:12
Updated 8 января, 05:12
Три бычка удалось поймать жителю донской столицы 6 января на улице Набережной. В своем посте пользователь паблика по имени Яков отметил, что его не испугала дождливая погода. Более того, на набережной были и горожане, не побоявшиеся замерзнуть.
«Молодежь устроила субботние побегушки, т. е. не одни мы были чокнутые», — отмечает автор поста.
У другого пользователя паблика итогами рыбалки на набережной 4 января стали пять судаков и один окунь. Как отмечает ростовчанин Кирилл, рыба на набережной Ростова не активная.
«Поклёвки были только до 8 часов утра!», — пишет автор поста.
А вот в Рождество, 7 января, рыбалка на улице Набережной была для этого пользователя менее продуктивная.
«По темноте судак попадался, потом перестал!!!», — делится с подписчиками паблика Кирилл.
Удачный улов получился у анонимного пользователя паблика. Ростовчанину удалось поймать крупную рыбу — толстолобика. Рыбак поделился фотографией своего улова.
Вечерний выезд для еще одного ростовского рыбака 3 января также оказался не слишком удачным.
«Клев слабоватый. Пара рыбцов и тех отпустил в свою стихию», — написал он.
Ранее RostovGazeta показала фото семикилограммовой щуки, которую удалось поймать жителю донского региона.