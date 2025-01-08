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Posted 8 января, 05:12

Published 8 января, 05:12

Modified 8 января, 05:12

Updated 8 января, 05:12

Рыбаки показали, что можно выловить на набережной Ростова в январе

«Не мы одни такие чокнутые»: рыбаки показали, что можно поймать на набережной Ростова

8 января 2025, 05:12
Фото: rostovgazeta.ru. Рыбаки показали, что можно выловить на набережной Ростова в январе

Рыбаки показали, что можно выловить на набережной Ростова в январе

После Нового года некоторые ростовчане отправились на рыбалку на местную набережную. Своими результатами горожане поделились в паблике, посвященном рыбалке.

Три бычка удалось поймать жителю донской столицы 6 января на улице Набережной. В своем посте пользователь паблика по имени Яков отметил, что его не испугала дождливая погода. Более того, на набережной были и горожане, не побоявшиеся замерзнуть.

«Молодежь устроила субботние побегушки, т. е. не одни мы были чокнутые», — отмечает автор поста.
Фото: https://vk.com/rybalka_v_rostove

У другого пользователя паблика итогами рыбалки на набережной 4 января стали пять судаков и один окунь. Как отмечает ростовчанин Кирилл, рыба на набережной Ростова не активная.

«Поклёвки были только до 8 часов утра!», — пишет автор поста.
Фото: https://vk.com/rybalka_v_rostove

А вот в Рождество, 7 января, рыбалка на улице Набережной была для этого пользователя менее продуктивная.

«По темноте судак попадался, потом перестал!!!», — делится с подписчиками паблика Кирилл.
Фото: https://vk.com/rybalka_v_rostove

Удачный улов получился у анонимного пользователя паблика. Ростовчанину удалось поймать крупную рыбу — толстолобика. Рыбак поделился фотографией своего улова.

Фото: https://vk.com/rybalka_v_rostove
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Вечерний выезд для еще одного ростовского рыбака 3 января также оказался не слишком удачным.

«Клев слабоватый. Пара рыбцов и тех отпустил в свою стихию», — написал он.

Ранее RostovGazeta показала фото семикилограммовой щуки, которую удалось поймать жителю донского региона.

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