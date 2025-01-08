Пенсии в Ростовской области могут проиндексировать дважды. Когда ждать повышения

Posted 8 января, 10:11
Published 8 января, 10:11
Modified 8 января, 10:11
Updated 8 января, 10:11
Предварительно, первая индексация произойдет 1 февраля 2026 года. Сумму выплат увеличат на 4,5%. Через несколько месяцев, 1 апреля, ее поднимут еще на 5,5%.
Кроме того, индексацию запланировали и на 2027 год. В феврале пенсия вырастет на 4%, а в апреле — на 4,1%. Однако не исключено, что к этим датам цифры могут измениться.
Ранее RostovGazeta сообщала, какую пенсию получает тренер ФК «Ростов» Виталий Кафанов. Наставник «желто-синих» признался, что выплаты крохотные.