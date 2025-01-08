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Posted 8 января, 10:11

Published 8 января, 10:11

Modified 8 января, 10:11

Updated 8 января, 10:11

В Госдуме рассказали, когда ждать двойную индексацию пенсии в Ростовской области

Пенсии в Ростовской области могут проиндексировать дважды. Когда ждать повышения

8 января 2025, 10:11
Фото: 1MI. В Госдуме рассказали, когда ждать двойную индексацию пенсии в Ростовской области

Двойную индексацию пенсии обещают в Ростовской области в 2026 году

В России, в том числе в Ростовской области, планируют дважды за год проиндексировать выплаты пенсий. Об этом 8 января сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

Предварительно, первая индексация произойдет 1 февраля 2026 года. Сумму выплат увеличат на 4,5%. Через несколько месяцев, 1 апреля, ее поднимут еще на 5,5%.

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Кроме того, индексацию запланировали и на 2027 год. В феврале пенсия вырастет на 4%, а в апреле — на 4,1%. Однако не исключено, что к этим датам цифры могут измениться.

Ранее RostovGazeta сообщала, какую пенсию получает тренер ФК «Ростов» Виталий Кафанов. Наставник «желто-синих» признался, что выплаты крохотные.

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