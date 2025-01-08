Самки беременные: в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником зайцев

Posted 8 января, 11:02
Published 8 января, 11:02
Modified 8 января, 11:04
Updated 8 января, 11:04
Собеседник рассказывает, что в Ростовской области между Веселым и Сальском расположено охотничье хозяйство «Кугультинское». Там есть егерь, общественники и коллектив местных охотников.
«От местных охотников поступил сигнал, что в ночное время по полям ездит автомобиль и „фарит зайцев“. Это значит, что охота ведется из-под фар, что является не просто нарушением, а уголовным преступлением», — объясняет Андрей Жищенко.
Спикер добавляет, что, заметив нарушителей, егерь с общественниками стали выслеживать их, скрыто передвигаясь за машиной без фар. В итоге отследили и задержали автомобиль.
«В машине оказалось двое. На место сразу вызвали сотрудников полиции, районных представителей минприроды Ростовской области. Они приехали и произвели осмотр автомобиля», — говорит председатель городского общества охотников.
По словам собеседника, в машине обнаружили патроны, чехлы от ружей и полный багажник зайцев — 27 штук.
«Причем половина из них были самки. Беременные, с эмбрионами, — уточняет эксперт. — Это же просто жесть».
Оружия, как сообщает охотник, в машине не оказалось — нарушители успели его сбросить в лесополосе.
Однако пойманные с поличным браконьеры отпираться не стали. Признались в содеянном. И принесли из лесополосы выброшенное ружье.
«Из Сальска приехали следователи, дознаватели. Произвели видеосъемку, собрали первичный материал, видимо, для возбуждения уголовного дела», — говорит Жищенко.
В редакции RostovGazeta есть видео с места происшествия, которое нельзя публиковать по этическим соображениям. На нем нарушители заявляют, что хотели изготовить тушенку.
Казалось бы, нарушители пойманы и понесут заслуженное наказание. Однако местные охотники переживают, что на местном уровне эту историю могут якобы «замять».
«Даже по внешним признакам, человек, который все это делал, был не простой. Машина дорогая. А я много раз в жизни сталкивался с подобной ситуацией. Возникнет определенная заинтересованность, будет неправильно поставлена запятая и все дело может оказаться в урне», — делится предположениями Андрей Жищенко.
Подобное, по словам охотника, бывало неоднократно. В качестве примера, эксперт приводит случай, когда в Родионово-Несветайском районе убили кабана. Браконьеров тогда то же задержали с поличным.
«На месте люди признались, что застрелили кабана. Все оформили, провели действия. А в конечном итоге сломали мероприятие», — вспоминает охотник.
Спикер объясняет, что со временем, нашлись определенные точки соприкосновения. По словам собеседника, экспертиза дала заключение, что пулю в кабане невозможно идентифицировать.
«А они отказались от своих слов. И все, на этом — отказной материал. Люди даже штраф не заплатили, не говоря уже об уголовном деле. Разве это не явное решение вопроса?» — недоумевает эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как бывшего замначальника полиции на Дону осудили за покрывательство браконьеров.