rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 11:02

Published 8 января, 11:02

Modified 8 января, 11:04

Updated 8 января, 11:04

В Ростовской области поймали браконьеров, охотившихся ночью из-под фар

Самки беременные: в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником зайцев

8 января 2025, 11:02
Фото: 1MI. В Ростовской области поймали браконьеров, охотившихся ночью из-под фар

В Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником зайцев

Сюжет
Эксклюзив
Председатель городского общества охотников Андрей Жищенко сообщил RostovGazeta, что минувшей ночью в Ростовской области поймали браконьеров, которые вели охоту из-под фар автомобиля.

Как выследили браконьеров

Собеседник рассказывает, что в Ростовской области между Веселым и Сальском расположено охотничье хозяйство «Кугультинское». Там есть егерь, общественники и коллектив местных охотников.

«От местных охотников поступил сигнал, что в ночное время по полям ездит автомобиль и „фарит зайцев“. Это значит, что охота ведется из-под фар, что является не просто нарушением, а уголовным преступлением», — объясняет Андрей Жищенко.

Спикер добавляет, что, заметив нарушителей, егерь с общественниками стали выслеживать их, скрыто передвигаясь за машиной без фар. В итоге отследили и задержали автомобиль.

«В машине оказалось двое. На место сразу вызвали сотрудников полиции, районных представителей минприроды Ростовской области. Они приехали и произвели осмотр автомобиля», — говорит председатель городского общества охотников.

По словам собеседника, в машине обнаружили патроны, чехлы от ружей и полный багажник зайцев — 27 штук.

«Причем половина из них были самки. Беременные, с эмбрионами, — уточняет эксперт. — Это же просто жесть».

Оружия, как сообщает охотник, в машине не оказалось — нарушители успели его сбросить в лесополосе.

Однако пойманные с поличным браконьеры отпираться не стали. Признались в содеянном. И принесли из лесополосы выброшенное ружье.

«Из Сальска приехали следователи, дознаватели. Произвели видеосъемку, собрали первичный материал, видимо, для возбуждения уголовного дела», — говорит Жищенко.

В редакции RostovGazeta есть видео с места происшествия, которое нельзя публиковать по этическим соображениям. На нем нарушители заявляют, что хотели изготовить тушенку.

Задержанным на Дону браконьером может оказаться бывший полицейский
Узнать подробнее

Решение вопроса

Казалось бы, нарушители пойманы и понесут заслуженное наказание. Однако местные охотники переживают, что на местном уровне эту историю могут якобы «замять».

«Даже по внешним признакам, человек, который все это делал, был не простой. Машина дорогая. А я много раз в жизни сталкивался с подобной ситуацией. Возникнет определенная заинтересованность, будет неправильно поставлена запятая и все дело может оказаться в урне», — делится предположениями Андрей Жищенко.

Подобное, по словам охотника, бывало неоднократно. В качестве примера, эксперт приводит случай, когда в Родионово-Несветайском районе убили кабана. Браконьеров тогда то же задержали с поличным.

«На месте люди признались, что застрелили кабана. Все оформили, провели действия. А в конечном итоге сломали мероприятие», — вспоминает охотник.
Пулю в кабане оказалось невозможно идентифицировать
Пулю в кабане оказалось невозможно идентифицировать . Фото: 1MI

Спикер объясняет, что со временем, нашлись определенные точки соприкосновения. По словам собеседника, экспертиза дала заключение, что пулю в кабане невозможно идентифицировать.

«А они отказались от своих слов. И все, на этом — отказной материал. Люди даже штраф не заплатили, не говоря уже об уголовном деле. Разве это не явное решение вопроса?» — недоумевает эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как бывшего замначальника полиции на Дону осудили за покрывательство браконьеров.

Экс-замначальника отдела МВД на Дону осудили за покрывательство браконьеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Ростовской области наловил рыбы в Таганрогском заливе на 3,5 млн рублейБраконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области в 19 млн рублейВ Ростовской области вынесли приговор браконьеру, убившему на охоте лосиху
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Браконьерство#Охота#Уголовное дело#Браконьеры#Правопорядок#Происшествия#Зайцы#Охота из-под фар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика