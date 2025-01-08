«Слышали звук мотора»: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников

Ранее стало известно, что всего над регионом сбили пять летательных объектов за ночь. Их перехватили в воздухе над Миллеровским, Чертковским и Азовским районами. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Еще четыре дрона уничтожили над Азовским морем.