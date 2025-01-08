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Posted 8 января, 07:40

Published 8 января, 07:40

Modified 8 января, 07:42

Updated 8 января, 07:42

«Слышали звук мотора»: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников

«Слышали звук мотора»: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников

8 января 2025, 07:40
Фото: Изображение Midjourney. «Слышали звук мотора»: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников
Над Ростовской областью в ночь на 8 января сбили пять беспилотников. Жители региона поделились впечатлениями и переживаниями от прошедшей ночи в комментариях в популярных телеграм-каналах.

Один из пользователей опубликовал видео, где на кадры попал якобы звук приближающегося БПЛА. По словам автора ролика, беспилотник пролетел к северу от Ростова. Другие жители города сообщили, что слышали сигнал тревожной сирены.

— Сирена в Октябрьском районе, — добавили в комментариях подписчики.
— Звук мотора уже минут 10 звучит над городом, — подтвердили другие.

Кроме того, люди сообщили о проблемах с интернетом, которые начались после полуночи и продолжались до раннего утра.

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Ранее стало известно, что всего над регионом сбили пять летательных объектов за ночь. Их перехватили в воздухе над Миллеровским, Чертковским и Азовским районами. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Еще четыре дрона уничтожили над Азовским морем.

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