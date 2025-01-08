«Слышали звук мотора»: жители Ростовской области рассказали об атаке беспилотников

Posted 8 января, 07:40
Published 8 января, 07:40
Modified 8 января, 07:42
Updated 8 января, 07:42
Один из пользователей опубликовал видео, где на кадры попал якобы звук приближающегося БПЛА. По словам автора ролика, беспилотник пролетел к северу от Ростова. Другие жители города сообщили, что слышали сигнал тревожной сирены.
— Сирена в Октябрьском районе, — добавили в комментариях подписчики.
— Звук мотора уже минут 10 звучит над городом, — подтвердили другие.
Кроме того, люди сообщили о проблемах с интернетом, которые начались после полуночи и продолжались до раннего утра.
Ранее стало известно, что всего над регионом сбили пять летательных объектов за ночь. Их перехватили в воздухе над Миллеровским, Чертковским и Азовским районами. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Еще четыре дрона уничтожили над Азовским морем.