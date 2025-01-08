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Posted 8 января, 03:55

Published 8 января, 03:55

Modified 8 января, 03:57

Updated 8 января, 03:57

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января

8 января 2025, 03:55
Фото: Изображение Midjourney. Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
Военные сбили в Ростовской области пять беспилотников в ночь на 8 января, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 8 января в Ростовской области произошла атака вражеских БПЛА. Всего силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять аппаратов.

Силами и средствами ПВО военные уничтожили беспилотники в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах.

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«По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — добавил врио главы региона.

Напомним, ранее в результате атаки БПЛА в Неклиновском районе был ранен семилетний ребенок. Это произошло в ночь на 5 января. Всего тогда было уничтожено 37 дронов.

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#Ростовская область#Азовский район#ПВО#БПЛА#Беспилотники#Чертковский район#Атака БПЛА#Миллеровский район#Происшествия#Юрий Слюсарь
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