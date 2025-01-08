Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января

Posted 8 января, 03:55
Published 8 января, 03:55
Modified 8 января, 03:57
Updated 8 января, 03:57
В ночь на 8 января в Ростовской области произошла атака вражеских БПЛА. Всего силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять аппаратов.
Силами и средствами ПВО военные уничтожили беспилотники в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах.
«По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — добавил врио главы региона.
Напомним, ранее в результате атаки БПЛА в Неклиновском районе был ранен семилетний ребенок. Это произошло в ночь на 5 января. Всего тогда было уничтожено 37 дронов.