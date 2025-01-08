Труп пассажира нашли в поезде из Москвы в Ростове-на-Дону

Posted 8 января, 12:10
Published 8 января, 12:10
Modified 8 января, 12:14
Updated 8 января, 12:14
По информации «Блокнот Ростов» со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову», тело обнаружили на подъезде к донской столице. На место выезжали правоохранители и медики, которые зафиксировали смерть.
По прибытии на станцию «Ростов Главный» труп 46-летнего пассажира доставили в БСМП. Родственникам уже сообщили о гибели мужчины.
Предварительно, умерший ехал из Липецка. Во время еды он подавился, что и стало причиной удушья. Признаков насильственной смерти на теле не нашли.
Ранее пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла.