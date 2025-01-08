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Posted 8 января, 12:10

Published 8 января, 12:10

Modified 8 января, 12:14

Updated 8 января, 12:14

Труп пассажира привезли на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону

Труп пассажира нашли в поезде из Москвы в Ростове-на-Дону

8 января 2025, 12:10
Фото: rostovgazeta.ru. Труп пассажира привезли на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону
В Ростове обнаружили труп мужчины, ехавшего на поезде Москва — Симферополь. Об этом 8 января сообщают местные СМИ.

По информации «Блокнот Ростов» со ссылкой на telegram-канал «Че по Ростову», тело обнаружили на подъезде к донской столице. На место выезжали правоохранители и медики, которые зафиксировали смерть.

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По прибытии на станцию «Ростов Главный» труп 46-летнего пассажира доставили в БСМП. Родственникам уже сообщили о гибели мужчины.

Предварительно, умерший ехал из Липецка. Во время еды он подавился, что и стало причиной удушья. Признаков насильственной смерти на теле не нашли.

Ранее пассажиров автобуса в Ростове засыпало осколками стекла.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Москва#Смерть#Поезд#Медики#Труп#Правоохранители#Гибель#Происшествия
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