Юрист рассказал, как новогодние каникулы скажутся на зарплатах ростовчан

Posted 8 января, 15:00
Published 8 января, 15:00
Modified 8 января, 15:00
Updated 8 января, 15:00
Сообщается, что, несмотря на череду выходных дней в начале января, по закону оклад работников не должен меняться. Это подтверждает статья 112 ТК РФ.
В случае, если человек трудится по часовой ставке, изменения в зарплате могут быть. Они зависят общего объема выполненной работы.
Кроме того, в таком случае человек получит вознаграждение, даже если на выходных он не будет работать. Размер выплаты зависит от внутренней политики компании. Если же работник выйдет на дежурство в праздники, то вознаграждение будет удвоено.
Размер зарплаты за первую половину января может показаться непривычным для тех, кто работает на оклад, поскольку работодатель чаще всего выплачивает зарплату два раза в месяц. Следовательно, за период выходных дней в первой половине января аванс будет небольшим. Несмотря на это, выплата в конце месяца будет значительно выше.