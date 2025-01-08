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Posted 8 января, 15:00

Published 8 января, 15:00

Modified 8 января, 15:00

Updated 8 января, 15:00

Юрист рассказал, как новогодние каникулы скажутся на зарплатах ростовчан

Юрист рассказал, как новогодние каникулы скажутся на зарплатах ростовчан

8 января 2025, 15:00
Фото: Изображение Midjourney. Юрист рассказал, как новогодние каникулы скажутся на зарплатах ростовчан
На начало января приходится много выходных дней (с 29 по 8 января). О том, как это повлияет на зарплаты жителей Ростовской области, рассказал Александр Южалин, юрист SuperJob.

Сообщается, что, несмотря на череду выходных дней в начале января, по закону оклад работников не должен меняться. Это подтверждает статья 112 ТК РФ.

В случае, если человек трудится по часовой ставке, изменения в зарплате могут быть. Они зависят общего объема выполненной работы.

Кроме того, в таком случае человек получит вознаграждение, даже если на выходных он не будет работать. Размер выплаты зависит от внутренней политики компании. Если же работник выйдет на дежурство в праздники, то вознаграждение будет удвоено.

Размер зарплаты за первую половину января может показаться непривычным для тех, кто работает на оклад, поскольку работодатель чаще всего выплачивает зарплату два раза в месяц. Следовательно, за период выходных дней в первой половине января аванс будет небольшим. Несмотря на это, выплата в конце месяца будет значительно выше.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Работа#Выходные#Юрист#Дежурство#Трудовое законодательство
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