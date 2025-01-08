Житель Ростовской области покусал полицейского, чтобы уйти от погони

Все началось с проверки документов. Накануне вечером патрульные остановили парня. Тот тут же бросился наутек. На бегу он выбросил из кармана сверток «с содержимым растительного происхождения». Когда полицейский догнал парня и схватил за руку, он нанес ему травму.