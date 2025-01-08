Житель Ростовской области покусал полицейского, чтобы уйти от погони

Posted 8 января, 08:04
Published 8 января, 08:04
Modified 8 января, 08:06
Updated 8 января, 08:06
Все началось с проверки документов. Накануне вечером патрульные остановили парня. Тот тут же бросился наутек. На бегу он выбросил из кармана сверток «с содержимым растительного происхождения». Когда полицейский догнал парня и схватил за руку, он нанес ему травму.
Как уточняет telegram-канал «Че по Ростову», подозреваемый укусил инспектора за палец. Скрыться от правоохранителя это не помогло. Парня все-таки задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее RostovGazeta сообщала о задержании ростовчанина, который устроил стрельбу на Западном.