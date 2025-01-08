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Posted 8 января, 08:04

Published 8 января, 08:04

Modified 8 января, 08:06

Updated 8 января, 08:06

Парень укусил полицейского в Ростовской области, пытаясь скрыться

Житель Ростовской области покусал полицейского, чтобы уйти от погони

8 января 2025, 08:04
Фото: 1MI. Парень укусил полицейского в Ростовской области, пытаясь скрыться
В Ростовской области 27-летний парень оказал нестандартное сопротивление полицейскому. Житель Каменского района укусил правоохранителя, чтобы оторваться от погони. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов, сообщили в региональном ГУ МВД 7 января.

Все началось с проверки документов. Накануне вечером патрульные остановили парня. Тот тут же бросился наутек. На бегу он выбросил из кармана сверток «с содержимым растительного происхождения». Когда полицейский догнал парня и схватил за руку, он нанес ему травму.

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Как уточняет telegram-канал «Че по Ростову», подозреваемый укусил инспектора за палец. Скрыться от правоохранителя это не помогло. Парня все-таки задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее RostovGazeta сообщала о задержании ростовчанина, который устроил стрельбу на Западном.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Каменский район#Полицейский#Задержание#Уголовное дело#Документы#Насилие#Происшествия
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