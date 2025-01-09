«Без перерыва выла минут 15»: тревожная сирена переполошила жителей Ростова-на-Дону

Posted 9 января, 13:06
Published 9 января, 13:06
Modified 9 января, 13:08
Updated 9 января, 13:08
Сообщается, что звуки сирены слышали жители улицы Нариманова, а также на Северном, в районе Военведа и в центре города. Причем на некоторых улицах сигнал был едва различим.
«Если едут машины, ее почти не слышно, но когда машины уедут, ее вполне можно услышать», — сообщает очевидец.
На кадрах, которые опубликовал «Это Ростов», отчетливо слышен звук сирены.
Пользователи социальных сетей сообщают, что вой продолжается уже на протяжении 15 минут. Больше всего, как отмечают жители донской столицы, его слышно на Северном.
«На Военведе уже надоело просто, без перерыва минут 15», — пишет интернет-пользователь.
Власти региона официально не комментировали срабатывание тревожной сирены. Информация уточняется.
Ранее над донским регионом в ночь на 8 января сбили пять вражеских беспилотников.