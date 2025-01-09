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Posted 9 января, 13:06

Published 9 января, 13:06

Modified 9 января, 13:08

Updated 9 января, 13:08

«Без перерыва минут 15»: Жители Ростова-на-Дону услышали вой сирены

«Без перерыва выла минут 15»: тревожная сирена переполошила жителей Ростова-на-Дону

9 января 2025, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru. «Без перерыва минут 15»: Жители Ростова-на-Дону услышали вой сирены

Тревожная сирена сработала в нескольких районах Ростова 9 января

В Ростове-на-Дону днем 9 января раздался вой сирены. Система оповещения сработала примерно в 15.20 мск, рассказали очевидцы. Кадры со звуками сирены опубликовал телеграмм-канал «Это Ростов».

Сообщается, что звуки сирены слышали жители улицы Нариманова, а также на Северном, в районе Военведа и в центре города. Причем на некоторых улицах сигнал был едва различим.

«Если едут машины, ее почти не слышно, но когда машины уедут, ее вполне можно услышать», — сообщает очевидец.

На кадрах, которые опубликовал «Это Ростов», отчетливо слышен звук сирены.

Пользователи социальных сетей сообщают, что вой продолжается уже на протяжении 15 минут. Больше всего, как отмечают жители донской столицы, его слышно на Северном.

«На Военведе уже надоело просто, без перерыва минут 15», — пишет интернет-пользователь.
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Видео: тг Это Ростов. «Без перерыва минут 15»: Жители Ростова-на-Дону услышали вой сирены

Власти региона официально не комментировали срабатывание тревожной сирены. Информация уточняется.

Ранее над донским регионом в ночь на 8 января сбили пять вражеских беспилотников.

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