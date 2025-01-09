Движение на Шолохова в Ростове парализовала из-за ДТП с автобусом

Posted 9 января, 15:20
Published 9 января, 15:20
Modified 9 января, 15:23
Updated 9 января, 15:23
Сообщается, что авария произошла недалеко от старого автовокзала.
«Автобус притёр легковушку возле старого автовокзала. Хотел перестроиться из левой полосы к остановке», — пишет телеграмм-канал «Это Ростов».
На кадрах видно, что участником аварии стал легковой автомобиль марки Peugeot.
Из-за ДТП на проспекте Шолохова образовалась пробка. Сервис «Яндекс.Карты» показал, что в «бордовый» цвет окрасился участок дороги протяженностью 1,3 километра.
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.