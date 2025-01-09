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Posted 9 января, 15:20

Published 9 января, 15:20

Modified 9 января, 15:23

Updated 9 января, 15:23

Движение на Шолохова в Ростове парализовала из-за ДТП с автобусом

Движение на Шолохова в Ростове парализовала из-за ДТП с автобусом

9 января 2025, 15:20
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону автобус притер легковой автомобиль, из-за чего проспект Шолохова парализовала огромная пробка, пишут соцсети.

Сообщается, что авария произошла недалеко от старого автовокзала.

«Автобус притёр легковушку возле старого автовокзала. Хотел перестроиться из левой полосы к остановке», — пишет телеграмм-канал «Это Ростов».

На кадрах видно, что участником аварии стал легковой автомобиль марки Peugeot.

Из-за ДТП на проспекте Шолохова образовалась пробка. Сервис «Яндекс.Карты» показал, что в «бордовый» цвет окрасился участок дороги протяженностью 1,3 километра.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

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Ранее ДТП устроил 15-летний школьник из донского региона.

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#Милана Белкина#Видео#ДТП#Автобус#Транспорт#Пробка#Ростов#Легковой автомобиль#Происшествия
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